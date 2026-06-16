JRAは15日、26年度の顕彰馬選定の結果を発表した。記者投票によりJ・G1・9勝のオジュウチョウサンが136票（得票率86・6％）を得て、昨年のイクイノックスに続く39頭目の殿堂入り。障害競走をメインに活躍した馬としては85年グランドマーチス以来2頭目の選出となった。また、元調教師の国枝栄氏（71）、元騎手の蛯名正義師（57）が顕彰者に選定されたことを併せて発表した。希代のジャンパー・オジュウチョウサンが3度目のジャ