「いるべき場所へ必ず戻りましょう」今季J２全試合出場の23歳DFが仙台に完全移籍。古巣へは感謝「初めてのクラブが、地元でもあるいわきFCで本当に良かった」
J２のベガルタ仙台は12月28日、いわきFCから五十嵐聖己が完全移籍で加入すると発表した。
桐蔭横浜大に在学中の2024年３月にいわきに特別指定選手として登録された五十嵐は、同年７月にプロ契約を締結。初年度はリーグ戦34試合、25シーズンは全38試合に出場した。
23歳のDFは、新天地となる仙台の公式サイトを通じて、以下のようにコメントした。
「このすばらしいクラブでプレーできること、そしてゴールドに染まるユアスタのピッチに立てることをうれしく思います。明治安田J２・J３百年構想リーグを挟みますが、このクラブがいるべき場所へ必ず戻りましょう。よろしくお願いします」
また、特別指定選手の期間を含め、２シーズンを過ごしたいわきを通じては、感謝の思いを綴っている。
「１年間、たくさんのご声援をありがとうございました。リリースのとおり、ベガルタ仙台へ移籍する決断をしました。特別指定選手としての期間を含めた２年間で、本当に多くのことを学び、たくさんの経験をさせていただきました。プロとして初めてのクラブが、地元でもあるいわきFCで本当に良かったと心から感じています。これからも自分の選択を正解にできるよう、結果にこだわり続け、さらに成長していきます。これまで支えてくださったすべての皆さま、本当にありがとうございました」
キャリア初の移籍となった仙台でどんな活躍を見せるのか、注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
桐蔭横浜大に在学中の2024年３月にいわきに特別指定選手として登録された五十嵐は、同年７月にプロ契約を締結。初年度はリーグ戦34試合、25シーズンは全38試合に出場した。
23歳のDFは、新天地となる仙台の公式サイトを通じて、以下のようにコメントした。
「このすばらしいクラブでプレーできること、そしてゴールドに染まるユアスタのピッチに立てることをうれしく思います。明治安田J２・J３百年構想リーグを挟みますが、このクラブがいるべき場所へ必ず戻りましょう。よろしくお願いします」
また、特別指定選手の期間を含め、２シーズンを過ごしたいわきを通じては、感謝の思いを綴っている。
キャリア初の移籍となった仙台でどんな活躍を見せるのか、注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介