¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù1187ÏÃ¡¡¥³¥Ê¥ó¤Ë¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¡¢¿·°ì¤ÈÍö¤Ï¿åÂ²´Û¤Ø
¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î1187ÏÃ¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¡ÉZERO¡É ¹©Æ£¿·°ì¿åÂ²´Û»ö·ï¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤¬»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·°ì¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌÓÍøÍö¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃµÄå¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
1187ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ã1187ÏÃ¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¡ÉZERO¡É ¹©Æ£¿·°ì¿åÂ²´Û»ö·ï¡×¡ä
¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÌô¤Ç ¡É¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡É ¤Ë¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¡½¡½¡£¸òºÝÁ°¤Î¿·°ì¤ÈÍö¤Ï¡¢ÊÌµïÃæ¤ÎÍö¤ÎÎ¾¿Æ¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ëºîÀï¤Î²¼¸«¤Ç¡¢ÊÆ²Ö¿åÂ²´Û¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¿·°ì¤Ï¿Í¤À¤«¤ê¤ÎÀè¤ËÉº¤¦°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤Ë»ö·ï¤ò»¡ÃÎ¡£·ì¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤®¤Ä¤±¤Æ¸½¾ì¤ØÉë¤¡¢»ý¤Æ¤ë´¶³Ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»È¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¡¢Èì¿§¤Î¹â¹»À¸ÃµÄå¤Î¿äÍý·à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë ¡É¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î²¼¸«¡É ¤¬¡Ä¡Ä¡ª¡©
¡ä¡ä¡ä¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù1187ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê²èÁü7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
