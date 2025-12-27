【1位〜6位】12月28日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】水瓶座 総合運：★★★★★

今日は最高潮に運気が高まる1日です。親しい人たちと一緒に、たくさん笑うことができそう。グループで集まったり、仲の良い友達と電話をしたりする時間を作るのがオススメ。嬉しい情報も入ってくるでしょう。



恋愛運

誰に対しても、今日は主張を控えめに。「人の希望を叶えよう」という気持ちでいるといいでしょう。「うんうん」と頷きながら、話を聞いてみてください。すると出会いに近づいたり、恋の相手との会話がスムーズに進んだりする可能性大。



金運

｢節約しなければ｣と考えて交際費を抑えすぎるのは、今日はNG。適度に使ったほうが、今後のお金とのつながりが強くなります。普段よりも少し多めに、人付き合いの出費があってもOKだと考えて。ほかのことを節約すれば大丈夫。



ラッキーアイテム：雑誌



ラッキーカラー：パステルイエロー 金運｢節約しなければ｣と考えて交際費を抑えすぎるのは、今日はNG。適度に使ったほうが、今後のお金とのつながりが強くなります。普段よりも少し多めに、人付き合いの出費があってもOKだと考えて。ほかのことを節約すれば大丈夫。ラッキーアイテム：雑誌ラッキーカラー：パステルイエロー

【2位】天秤座 総合運：★★★★★

たとえ悪い状況の中でも「何とかなる」と思えて「こうすればいい」とアイデアも湧きそう。幸運に恵まれる日でもありますから、何も怖がらずに思い切りしたいことをすると吉。前進しようとするほど、味方も集まります。



恋愛運

自分では気づいていないことを、友達や知人から教えてもらえる恋愛運です。恋の現状や悩みなどを、恥ずかしがらずに話してみて。「これは隠しておきたいな」と思うことこそ、ありのままに伝えるのが大きなポイントです。



金運

あまり気に入っていないものでも、店員さんに勧められるままに買ってしまう可能性がある日。強引さを感じたら、早めに一度お店を離れてみてください。一方、人付き合いに使うお金は吉。笑顔で支払いをしましょう。



ラッキーアイテム：扇子



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】牡羊座 総合運：★★★★☆

今日、最初の1歩を踏み出したことが、大きく発展していく可能性がある運気です。「ちょっと難しいかな」と考えていたことにも、思い切って着手してみましょう。周りが驚くような発言や行動も運気を生かす秘訣。



恋愛運

これまで想像だけに留めていたことを行動に移すと、嬉しいことがありそうな恋愛運の日です！「こうしたら、こうなるかも」と、イメージしていたけれど勇気が出なかった、そういうことがあるのなら思い切ってGO！



金運

今日は、買い物にツキがありそう。欲しかった物や気になっていた物を、想像以上に低価格で手に入れることができるかもしれません。いくつか買いたいアイテムがあるのなら、一番長く使えそうな物だけに的を絞るといいでしょう。



ラッキーアイテム：アニマルプリント



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】乙女座 総合運：★★★★☆

周りの顔色を気にせず、好きな服を着たり正直に発言したりしてください。それができると、本来の魅力が引き出され、輝きが増していく運気です。ただし、誰かと議論をしないことが重要。ほかの人のセンスや意見も認めて。



恋愛運

自分で感じる何倍も魅力が輝く日です！相手があなたをどう見ているのかは気にしないで。「楽しめそう」「盛り上がりそう」と感じる話題を出すと◎。また、出会いの可能性も大！トレンドよりも自分の好みで服を選んでください。



金運

願ってもないような援助の話が舞い込んだり、誰かにプレゼントをもらったりと、思いがけない臨時収入がありそうな運気。誰に対してもサービス精神旺盛に接すると、最高の金運を生かせます。また、明るい服装で出かけるのもポイント。



ラッキーアイテム：充電器



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】蠍座 総合運：★★★☆☆

ダラダラと動いていると、運気も行動も勢いを失う日です。すべてのことをスピーディーに進めてみて。まずは、歩くペースを少し速くしてみると〇。ただし、人と話すときには、早口にならないようにするのも、運気アップのポイントです。



恋愛運

恋の相手との関係にマンネリを感じるかも。また「とにかく恋人がほしい」と焦る可能性もアリ。趣味を楽しんだり、友達とおしゃべりをして大笑いしたりすると、気分が落ち着き、不満も消えていくでしょう。



金運

ヘルシーな食事にお金を使うと、心身だけでなく経済状況もより健康になっていく運気の日！できれば新鮮な食材を購入して料理をするとベスト。少し高価な調味料やソースを試したり、調理道具を買い替えたりするのもオススメです。



ラッキーアイテム：絆創膏



ラッキーカラー：ネイビー