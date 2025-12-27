【1位〜6位】12月28日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】水瓶座
総合運：★★★★★
今日は最高潮に運気が高まる1日です。親しい人たちと一緒に、たくさん笑うことができそう。グループで集まったり、仲の良い友達と電話をしたりする時間を作るのがオススメ。嬉しい情報も入ってくるでしょう。
恋愛運
誰に対しても、今日は主張を控えめに。「人の希望を叶えよう」という気持ちでいるといいでしょう。「うんうん」と頷きながら、話を聞いてみてください。すると出会いに近づいたり、恋の相手との会話がスムーズに進んだりする可能性大。
｢節約しなければ｣と考えて交際費を抑えすぎるのは、今日はNG。適度に使ったほうが、今後のお金とのつながりが強くなります。普段よりも少し多めに、人付き合いの出費があってもOKだと考えて。ほかのことを節約すれば大丈夫。
ラッキーアイテム：雑誌
ラッキーカラー：パステルイエロー
【2位】天秤座
総合運：★★★★★
たとえ悪い状況の中でも「何とかなる」と思えて「こうすればいい」とアイデアも湧きそう。幸運に恵まれる日でもありますから、何も怖がらずに思い切りしたいことをすると吉。前進しようとするほど、味方も集まります。
恋愛運
自分では気づいていないことを、友達や知人から教えてもらえる恋愛運です。恋の現状や悩みなどを、恥ずかしがらずに話してみて。「これは隠しておきたいな」と思うことこそ、ありのままに伝えるのが大きなポイントです。
金運
あまり気に入っていないものでも、店員さんに勧められるままに買ってしまう可能性がある日。強引さを感じたら、早めに一度お店を離れてみてください。一方、人付き合いに使うお金は吉。笑顔で支払いをしましょう。
ラッキーアイテム：扇子
ラッキーカラー：マゼンタ
【3位】牡羊座
総合運：★★★★☆
今日、最初の1歩を踏み出したことが、大きく発展していく可能性がある運気です。「ちょっと難しいかな」と考えていたことにも、思い切って着手してみましょう。周りが驚くような発言や行動も運気を生かす秘訣。
恋愛運
これまで想像だけに留めていたことを行動に移すと、嬉しいことがありそうな恋愛運の日です！「こうしたら、こうなるかも」と、イメージしていたけれど勇気が出なかった、そういうことがあるのなら思い切ってGO！
金運
今日は、買い物にツキがありそう。欲しかった物や気になっていた物を、想像以上に低価格で手に入れることができるかもしれません。いくつか買いたいアイテムがあるのなら、一番長く使えそうな物だけに的を絞るといいでしょう。
ラッキーアイテム：アニマルプリント
ラッキーカラー：ホワイト
【4位】乙女座
総合運：★★★★☆
周りの顔色を気にせず、好きな服を着たり正直に発言したりしてください。それができると、本来の魅力が引き出され、輝きが増していく運気です。ただし、誰かと議論をしないことが重要。ほかの人のセンスや意見も認めて。
恋愛運
自分で感じる何倍も魅力が輝く日です！相手があなたをどう見ているのかは気にしないで。「楽しめそう」「盛り上がりそう」と感じる話題を出すと◎。また、出会いの可能性も大！トレンドよりも自分の好みで服を選んでください。
金運
願ってもないような援助の話が舞い込んだり、誰かにプレゼントをもらったりと、思いがけない臨時収入がありそうな運気。誰に対してもサービス精神旺盛に接すると、最高の金運を生かせます。また、明るい服装で出かけるのもポイント。
ラッキーアイテム：充電器
ラッキーカラー：ローズピンク
【5位】蠍座
総合運：★★★☆☆
ダラダラと動いていると、運気も行動も勢いを失う日です。すべてのことをスピーディーに進めてみて。まずは、歩くペースを少し速くしてみると〇。ただし、人と話すときには、早口にならないようにするのも、運気アップのポイントです。
恋愛運
恋の相手との関係にマンネリを感じるかも。また「とにかく恋人がほしい」と焦る可能性もアリ。趣味を楽しんだり、友達とおしゃべりをして大笑いしたりすると、気分が落ち着き、不満も消えていくでしょう。
金運
ヘルシーな食事にお金を使うと、心身だけでなく経済状況もより健康になっていく運気の日！できれば新鮮な食材を購入して料理をするとベスト。少し高価な調味料やソースを試したり、調理道具を買い替えたりするのもオススメです。
ラッキーアイテム：絆創膏
ラッキーカラー：ネイビー
【6位】魚座
総合運：★★★☆☆
テキパキとリズムよく動くことができて、身体を動かすほど頭の回転も速くなる日。細かい計画を立てるよりも、まずは動き始めてしまうと〇。すると、自然と頭の中が整理されていきます。明るい声で挨拶をするのも、幸運のカギ。
恋愛運
今日は大胆に行動したくなるかも。しかし、しばらく静かに考えて「もしもこうなったら、こうしよう」と、先のことを想定すると〇。そうすれば、恋の幸せが大きくなるでしょう！相談をするなら、恋愛経験豊富な友達を選んで。
金運
人と一緒にいるとお金を使いたくなったり、誰かに何かをプレゼントしたくなったりと、人付き合いでの出費がありそうな日。経済状況を全体的に確認してから予算を立てれば、喜ばれる上に自分自身も納得するお金の使い方ができます。
ラッキーアイテム：電卓
ラッキーカラー：カーキ