ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤¹¤®¤Æ¡×10ºÐ¤Î¡È¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¡É¤ò¿³ºº¤Ç¡ÖÍî¤È¤·¤¿¡×ÈÖÁÈÁûÁ³
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ(70¡Ë¤¬26Æü¡¢TBS·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¤´Ä¹¼÷¥°¥é¥ó¥×¥ê3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¸á¸å6»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µÁÄ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¤Î¸åÆ£µ×Èþ»Ò¡Ê51¡Ë¤ò¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÍîÁª¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤Ç¸åÆ£¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¸åÆ£µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤«¤é¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡Ä¥¹¥´¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤½¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤Ê¤ó¤»¡Ä10ºÐ¤Î¤È¤¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸åÆ£¤¬¡Ö10ºÐ¤Î¤È¤¡¢¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÃ±È¯¥É¥é¥Þ¡Ö¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ø¡Ä¡Ù¡×¡Ê1984Ç¯12·î¡Ë¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤¬¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¸åÆ£¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸åÆ£¤¬¡Ö»ÒÌò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢¿³ºº°÷¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÆÃÊÌÏÈ¤Ç¤ª»Ð¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¸åÆ£¤Ï¡ÖÊì¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¸åÆ£¤¬¡Ö¤Þ¤¿¤¡¡Á¡×¤È¤Î¤±¤¾¤Ã¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤¹¤®¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÃÇ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÛ²ò¡£¤½¤Î¸À¤¤Ìõ¤òÊ¹¤¤¤Æ¸åÆ£¤Ï¤Ö¤¼¤ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡ÖÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Î½Ð±é¼Ô¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£¥·¥½¥ó¥ÌÄ¹Ã«ÀîÇ¦¤¬¡Ö¸åÆ£¤µ¤ó¡¢¥à¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤ÎÌ¼¤ÎÌò¤ä¤Ç¡×¤ÈÍîÁªÍýÍ³¤ò¹ð¤²¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¤¢¡Á¡¢¤¸¤ã¤¢¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ä¤Í¤ó¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤Î¡¢10ºÐ¤Ç¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡×¤ÈÅö»þÍîÁª¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¶¤ï¤á¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÊ¹¤¯¤Î¤â¼ºÎé¤ä¤±¤É¤â¡×¤È¤³¤È¤ï¤ê¤ò¤¤¤ì¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¡£¸åÆ£¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢51¡ÊºÐ¡Ë¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¼ÂÇ¯Îð¤òÅú¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£