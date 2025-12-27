《仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました》

12月23日、高杉真宙（29）と波瑠（35）がインスタグラムを通じて結婚を発表した。2人の出会いは’23年4月クール放送のドラマ『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）での共演。同作は波瑠演じるキャリアウーマンながら私生活はズボラな主人公が、高杉扮する家事の得意な後輩社員を“お嫁くん”として迎えるラブコメディであった。

『スポーツニッポン』によると交際期間は約2年で、すでに親族のみでの結婚式を挙げているという。

テレビ局関係者は、高杉と波留の“お嫁くん婚”に驚いたようだ。高杉の素顔をこう話す。

「高杉さんは小6年の時にスカウトされて芸能界入りし、芸歴は長いのですが、“腰が低く謙虚で好青年そのもの”と現場でも評判が良いですね。

趣味は漫画を読んだりゲームをしたりすることで、休みの日もほとんど外に出ないインドア派だといいます。共演者と仕事終わりに食事に行ったことは、数えられるほどしかないと以前話していました。自宅と仕事現場の往復ばかりの日々を送っていたそうです。

バラエティ番組では『芸能界に友達がいない』、『自分からはなかなか連絡先が聞けない』と嘆いていたこともありましたね。

共演した女優と写真を撮るときは、恋人役であっても密着せずに一定の距離を保っていて、Xでは“紳士”と話題になっていましたが、写真に限らず撮影現場でも一定の距離感を保っている印象でした」（テレビ局関係者）

そんな高杉が、波瑠と結婚にまで至ったのには理由があるようでーー。

「高杉さんと同じくインドア派な波瑠さんの趣味はオンラインゲームで、芸能界に限らずゲーム友達が沢山いるといいます。

以前、映画の舞台挨拶で『ゲームのスイッチを入れれば誰が今このゲームで遊んでいるかわかるんです。仕事終わりに仲間が絶対居るBARに行く、みたいなことをゲームでやっているような感覚』だと話していました。仕事が終わったらすぐに帰宅する高杉さんとも、オンラインゲームで仲を深めたそうです」（芸能関係者）

新婚生活は家に籠って“ゲーム三昧”なのかもしれないーー。