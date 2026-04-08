【1日5食限定】あえて「切らない」牛たんカツが爆誕！ ナイフを入れた瞬間に肉汁があふれる新体験を牛タン専門店「牛たん日和」が4月8から提供開始浅草橋の牛たん専門店「牛たん日和 浅草橋店」から、私たちのワクワクを刺激する新メニューが4月8日より一挙に登場しました！今回の目玉は、なんと言っても1日5食限定の「切らずに出てくる一本レアたんかつ」（2728円）です。あえて切らずに提供され、自分でナイフを入れた瞬