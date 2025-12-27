大泉洋、“酒豪”宮沢りえは「半分オランダの血が入ってますから。めっちゃ強い」
俳優の大泉洋（52歳）、福山雅治（56歳）が、12月26日に放送されたバラエティ番組「福山雅治×大泉洋 超！！弾丸2人旅 in ニューヨーク」（TBS系）に出演。女優・宮沢りえの酒豪っぷりについて「半分オランダの血が入ってらっしゃいますから。めっちゃ強いんです」と語った。
「ラストマン」のロケでニューヨークを訪れた大泉と福山が、1日延泊して、14時間半にわたる弾丸2人旅を敢行。その道中、同作で共演した宮沢りえからの手紙が届けられた。
大泉が代読したその手紙には「福山さん、大泉さん、ニューヨークでの撮影お疲れ様でした。フリータイムは楽しんでらっしゃいますか？ 超絶グルメなお二人にワインのおつまみを見つけて来ていただきたいと思います。楽しみに待ってます！」という、お土産のリクエストが書かれていた。
福山は「（宮沢は）ワイン、お好きですからね」と話し、大泉も「宮沢さん、ワインお好きなんですよ。中でもね、白ワインがお好きなんですよ。白ワインに氷入れてずっと飲んでます」とコメント。福山は「ほぼ毎日それで飲まれるというふうに（聞いてる）」と語る。
大泉は「毎日必ず飲むんで、誘ったらほぼ『あっ、行きます！』って来てくれるの。『どうせ飲むんで』って。（お酒が）強いんですよ。やっぱり半分オランダの血（※父親がオランダ人）が入ってらっしゃいますから。めっちゃ強いんです」と話し、福山も「と、ご自身でもおっしゃってましたね」と語った。
「ラストマン」のロケでニューヨークを訪れた大泉と福山が、1日延泊して、14時間半にわたる弾丸2人旅を敢行。その道中、同作で共演した宮沢りえからの手紙が届けられた。
福山は「（宮沢は）ワイン、お好きですからね」と話し、大泉も「宮沢さん、ワインお好きなんですよ。中でもね、白ワインがお好きなんですよ。白ワインに氷入れてずっと飲んでます」とコメント。福山は「ほぼ毎日それで飲まれるというふうに（聞いてる）」と語る。
大泉は「毎日必ず飲むんで、誘ったらほぼ『あっ、行きます！』って来てくれるの。『どうせ飲むんで』って。（お酒が）強いんですよ。やっぱり半分オランダの血（※父親がオランダ人）が入ってらっしゃいますから。めっちゃ強いんです」と話し、福山も「と、ご自身でもおっしゃってましたね」と語った。