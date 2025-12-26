高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」の運営会社「ネオリバース」（大阪市）に預けられた腕時計が無断で売却された事件で、警視庁は２６日、同社元代表の福原敬済（たかずみ）容疑者（４４）ら男２人を詐欺容疑で逮捕した。

福原容疑者らが、計約２３００本の腕時計を勝手に売却したり質入れしたりして得た約１８億円の一部を私的に流用したとみている。

福原容疑者はアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に出国したが、現地当局に身柄を確保され、同庁が２６日、日本に移送した。他に逮捕されたのは、同社元社員で大阪市平野区、職業不詳中山大志容疑者（４４）。

発表によると、福原、中山両容疑者は２０２３年８〜１２月、同社ホームページに「腕時計を預託すれば、レンタルの有無にかかわらず、毎月定額の預託料が得られる。期間が終われば返却する」とうその内容を掲載し、閲覧した東京都内の３０歳代男性から高級腕時計「ロレックス」計１５本（時価計約１８００万円相当）をだまし取った疑い。

トケマッチは、高級腕時計を所有者から預かって貸し出すサービスで、２１年１月に始まったが、同社は昨年１月３１日に法人の解散とサービスの終了を発表。福原容疑者は同日、元社員の永田大輔容疑者（４０）（国際手配）とともにＵＡＥのドバイに出国した。

福原容疑者らはサービス開始当初から腕時計を換金していたとみられ、売却や質入れで得た現金を預託料の支払いに回していた。このほか、約３億円を暗号資産の購入費に充て、オンラインカジノの関連口座に約８億円を送金していたことも確認されたという。

福原容疑者は２３年１１月、会社関係者に「１２月で事業をやめる」と伝えていたが、腕時計を査定に出した人にギフト券を贈るキャンペーンを２３年１１〜１２月に実施。出国直前の昨年１月に集中的に換金していた。

トケマッチを巡っては、全国の約６５０人が計約１７００本（時価計約２８億円相当）分の被害届を警察に提出している。警視庁は昨年３月、業務上横領容疑で福原、永田両容疑者の逮捕状を取り、その後、２人を国際手配していた。同庁は永田容疑者の行方を追っている。

被害男性「絶対に許せない」

「毎月、ローンを支払うたびに怒りがこみ上げていた」。トケマッチに「ロレックス」を預けた横浜市の会社員男性（３５）はそう語る。

男性は２０２２年６月、５年ローンで購入した１２５万円のロレックスをトケマッチに預け入れた。骨折した腰の治療費を賄うためだった。毎月２万４９００円が振り込まれたが、同社は昨年１月に突然、サービスの終了を発表。時計は返ってこなかった。ローンはようやく今月で完済する。男性は「最初からだますつもりだったとしたら、絶対に許せない」と語った。