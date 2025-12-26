この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が融資環境変化を緊急分析!『不動産投資に赤信号!信用金庫の融資が厳しくなる前に不動産投資家がやるべき対策について解説します!』

不動産投資に関する解説動画を投稿するYouTubeチャンネルが、「不動産投資に赤信号！信用金庫の融資が厳しくなる前に不動産投資家がやるべき対策について解説します！」と題した動画を公開。不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、2026年7月以降に予想される金融機関の融資環境の変化と、不動産投資家が取るべき対策について解説した。



動画の冒頭で木村氏は、金融庁が2026年7月以降、信用金庫・信用組合に対する「監視の体制を厳しくする」と発表したことに言及。これにより、これまで比較的融資を受けやすかったこれらの金融機関でも「ちょっと審査が厳しくなることは想像できるよね」と、不動産投資家を取り巻く環境が変化する可能性を指摘した。



そもそも信用金庫・信用組合は「地域の 中小企業を応援してくれるような金融機関」であり、不動産投資を「投資」ではなく「賃貸経営」という事業として捉えるため、融資の対象となる。しかし、今回の規制強化によって、特に新規の融資希望者にとってはハードルが高くなることが予想されるという。



では、不動産投資家はどう対策すべきなのか。木村氏は、信用金庫・信用組合が重視するのはサラリーマンとしての年収や属性ではなく、「事業実績」と「取引実績」であると強調する。その上で、具体的な対策として「今のうちに取引実績を作っておくこと」が重要だと語った。具体的には、融資を検討しているエリアの信用金庫や信用組合で口座を開設したり、定期積立を行ったりすることで、単なる「一見さん」ではなく「お取引先」という関係性を築くことが、将来の融資審査を有利に進める上で有効だという。



さらに、事業実績として「黒字経営をしっかりといていただく」ことの重要性も説いた。節税目的で赤字申告をする投資家もいるが、金融機関は「しっかり稼いで納税している人にお金を貸したい」と考えているため、黒字の決算書や確定申告書を継続して作成することが、経営者としての信頼につながると結論付けた。2026年7月という期限を見据え、今から計画的に準備を進めることが求められそうだ。