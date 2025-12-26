この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「まだ内定なくても大丈夫」就活生の焦りに専門家が断言、SNSの情報に惑わされない“自分軸の就活”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

就活支援チャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が公開した動画で、27卒の就活生が抱える「早期内定」に関する悩みに専門家が回答。「周りが内定を得ている中で焦りを感じる」という学生に対し、「劣等感を持つ必要はない」と断言し、早期内定が必ずしも有利に働くわけではない実情を解説した。



動画では、秋・冬から就活を始めたという27卒の学生が「周りに内定が出始めて焦りがある。出遅れているのでは」と不安を吐露。これに対し、キャリア支援の専門家であるトイアンナ氏は「早さでいえば負けているが、良い会社の内定が早い順に出るわけではない」と指摘。「だから劣っているとか、私は優秀じゃないとか思う必要はないです」と、周囲と比べる必要はないと強調した。



むしろ危険なのは、早期内定を得たことで天狗になってしまうパターンだという。トイアンナ氏は自身の失敗談として、大学3年生の12月に内定を得て慢心した経験を告白。「『就活のことなら私に聞いてくれれば良いよ？』みたいになっちゃう」と、早期内定者がその後の就活で苦戦するケースがあると警鐘を鳴らした。



一方で、大学4年生の3月まで内定がなかったものの、その後大手企業5社から内定を得たという26卒の先輩も登場。周囲の状況に焦らず、自分が本当にやりたいことの「原因」を突き詰める自己分析が重要だと語った。動画は、内定の有無や時期に一喜一憂するのではなく、自分自身のキャリアと向き合うことの大切さを伝える内容となっている。



