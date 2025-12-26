Stray Kids（ストレイキッズ）のBang Chan（バンチャン）が、Instagramを更新。東京・四谷の路上を歩く姿を公開した。

【写真】飲食店が立ち並ぶ東京・四谷を歩くStray Kidsバンチャン【写真】『SBS歌謡大典』で短髪にイメチェン！

■Stray Kidsバンチャンがリノ、チャンビンと日本の飲み屋街へ！

バンチャンは7枚の写真をアップ。マスクや帽子で変装をすることなく、素顔で日本の夜の道を歩いていく。どうやら大衆的な飲食店や居酒屋が立ち並ぶ、東京の四谷周辺に降り立ったようだ。バンチャンは銀髪を輝かせながら笑顔で歩き、まるでデート中かのような雰囲気を纏っている。6、7枚目では多くの車が走る大通りをバックに、アンニュイな佇まいを見せた。

Lee Know（リノ）とChangbin（チャンビン）も同行していたようで、3枚目では飲食店の中でリラックスした様子でスマホを操作するチャンビン、そしてカメラに向かってレトロなカメラを向けるリノの姿が。“ヒョンライン”と呼ばれるスキズのお兄さんトリオで、おいしい食事を楽しんだのだろう。

SNSでは「彼氏感強くない？」「メロすぎ」「存在しない記憶がどんどん湧く」「まさかしんみち通り来てくれるとは」「冬の空気を纏ったバンチャン麗しい」「私の行動範囲内にスキズがいた…」「一緒に居酒屋ハシゴしたい」「ヒョンラ3人で日本ショットありがたすぎ」「また聖地誕生だ…」「こんな路地裏の店に行くんだ」「リノさんが撮ったのかな？」と大きな反響が起こっている。

■スキズバンチャンが『SBS歌謡大典』でイメチェン

なおバンチャンは12月25日に韓国で出演した音楽イベント『2025 SBS歌謡大典』にて、ブロンドのショートヘアにイメチェンして登場。ファンからは「カッコ良すぎる」と絶賛の声が寄せられている。