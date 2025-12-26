ドナルド・トランプ米大統領夫人であるメラニア・トランプのドキュメンタリー映画『Melania（原題）』が、『メラニア』の邦題で2026年1月30日に世界同時劇場公開されることが決定した。

本作は、ファーストレディであるメラニアの視点を通して、2025年の大統領就任式までの20日間を近距離で映し出すドキュメンタリー映画。就任式に向けての計画指揮、ホワイトハウス移行に伴う複雑な準備、そして首都・ワシントンD.C.へ再び家族と引っ越す様子までもをカメラで捉え、メラニア・トランプを取り巻く世界の内部へと踏み込んでいく。重要な会議、私生活での会話、これまで公開されなかった環境を記録した独占映像とともに、彼女が世界でも有数の影響力のある役割へと復帰する姿を描く。

『ラッシュアワー』シリーズや『X-MEN：ファイナル ディシジョン』などを手がけ、2017年に複数の女性からセクハラの告発を受けたブレット・ラトナーが監督を務めた。

あわせて、メラニアの姿を収めたポスタービジュアルと場面写真、予告編も公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）