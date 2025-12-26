例えば国民的アニメや漫画で、お金持ちの友達の別荘に遊びに行くような展開がある。このような展開をさまざまな作品で見ると、「この展開、なんか見たことあるな」と思うことがあろうだろう。漫画家・伊東さんの作品『金持ちキャラの別荘に頼りすぎ問題』では、そんなあるあるな場面を取り上げている。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約9,300ものいいねを集めた。



【漫画】『金持ちキャラの別荘に頼りすぎ問題』

ある日、「夏休みどうする？」「ゆる～い文化部だけど合宿ぐらいはしたいよね」と話し合う部活動生たち。すると部活動生のひとりが「そうだ！サオリの家の別荘に行こうよ！」と提案する。



部活動性たちは「ゆるい部活の合宿といえばこれだよね！」と皆で盛り上がるが、突然別荘を使われる当人となったサオリは「なぜか我が家が別荘を所有する体で話が進んでいく」と困惑し、そのうえ「海辺に別荘がある前提」として話が進んでいくのであった。



同作に対しSNS上では「確かに見たことある！」「漫画の金持ちキャラってこんな感じだよね」など共感の声が寄せられている。そこで、作者の伊東さんに話を聞いた。



―漫画アニメの『お金持ちに頼りすぎ問題』を描こうと思ったきっかけなど教えてください



私が見てきた範囲だと、萌え漫画の夏休みといえば友人の別荘という展開が多かったので、あるあるとしてネタにしてみました。



―伊東さんがもし部活にお金持ちの友人が居たとしたら、どんなことを頼りたいですか



お返しが大変そうなので、むしろ施してもらうほど恐縮してしまいそうです。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）