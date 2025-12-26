中国企業で相次ぐ「業績の水増し」に習近平もブチギレた…超優良企業さえも経営危機に陥る「瀕死の中国経済」

瀕死の中国経済

中国の不動産バブル崩壊から、約4年が経過した。しかし、今のところ、中国経済はバブル崩壊後の低迷から抜け出せていない。

最近も、大手不動産企業の“万科企業（バンカ）”の経営危機が表面化した。12月15日、同社は、償還期限を迎えた20億元（約440億円）の社債について、返済を1年延ばすよう債権者と交渉していると報じられた。かつて、万科企業は、政府と強固な関係をもつ超優良企業といわれていた。それだけに、影響は大きいだろう。

大手信用格付け会社は12月23日、万科企業を選択的デフォルトに格下げした。事実上のデフォルト状態にある。これまで、政府は不動産業者などへの公的資本注入や、不良債権処理の断行を先送りにしてきた。そのため、住宅価格は下落基調を脱していない。

資産価値の棄損により、経営体力を喪失する企業は増加傾向だ。企業や地方政府が経済成長の目標達成のために、実績を“水増し”したつけが急速に顕在化している。

習政権は、経済環境の深刻さを認めざるを得なくなったようだ。12月、中国政府は、来年の経済政策の方針を決める“中央経済工作会議”を開催した。その会議の場で習近平国家主席は、水増しの禁止、内需の持続的な拡大と供給の最適化を指示した。財政出動や金融緩和を組み合わせて過剰生産能力を削減する。デフレ脱却の危機感は高まっているようだ。

問題は、中央経済工作会議の政策の持続性だ。

政府の内需刺激策で、一時的に景況感が上向く可能性はあるが、持続的な成長につながるかは疑問符がつく。地方政府の隠れ債務である“地方融資平台”の負債残高は、60〜80兆元（1320〜1760兆円）に達し、巨大ゆえにつぶせない問題と化している。

中国の景気停滞、対外圧力の拡大、米中対立などチャイナリスクは上昇傾向にあると考えられる。

中国でモノが売れない…

現在の中国経済は、深刻な需要不足に直面している。政府は、EV（電気自動車）、スマホなどの通信機器の買い替え補助金を拡充、延長するなど経済対策を打った。

しかし、個人消費は停滞している。タダ同然の価格で飲食サービスを提供するフードデリバリー事業者も登場し始め、薄利多売競争が激化している。消費者の節約志向は高まる一方だ。

また、耐久財の価格も下落基調で推移している。2025年1〜11月、工場建設などの投資を集計した、固定資産投資は前年同期比2.6%減だった。通年でも、統計開始以来で初めてのマイナスに陥る可能性は高い。

中国経済の厳しさは、約30年前のわが国以上に深刻だろう。

日本と異なり、中国では地方政府が社会保障の財源確保と運営を行う。2020年8月に不動産バブルが崩壊するまで、地方政府は土地の利用権をデベロッパーに売却して財源を確保。

さらには鉄鋼や家電などの生産を産業補助金で支援し、雇用や設備投資を増やした。しかし、バブル崩壊で土地の利用権取引を基礎にした投資主導の経済運営は行き詰まった。

需要不足が鮮明になる中、経済運営の課題も表面化した。

これまで、中国政府は経済成長率の達成を地方政府に求めてきた。その成否は、地方政府幹部の出世に重要だった。需要不足が深刻化する中で、地方政府や主要企業は業績を人為的に水増しし、成果を誇示しようとした。有力EVメーカー吉利汽車の高級ＥＶブランド、“ジーカ（Zeekr）” でさえ、販売実績水増しが発覚したようだ。

名門企業の経営危機

不動産大手企業、万科企業のデフォルト懸念の高まりは、中国経済の実体の厳しさを再確認する機会になった。万科は、政府との密接な関係を背景に中国不動産業界の名門といわれてきた。

筆頭株主は国有企業の深圳市地鉄集団だ。政府との資本関係から、万科は都市の優良物件を手掛け、不動産バブル崩壊の苦境を克服できるとの見方は多かったが、実際には危機的状況にある。

問題の根本は、地方政府が十分に採算を評価せず、インフラ投資を積み増し続けたことだろう。2024年、深圳市地鉄集団の最終損益は約335億元（7370億円）の赤字だった。経済対策として鉄道や高速道路の延伸を続けた結果、需要を上回る供給を抱え込み利払いや資材調達、人件費などのコストを売上高でカバーできなくなった。

一方、国有企業の幹部などは業績目標を達成しなければならない。結果的に、地方政府も主要な企業も、収益を水増しせざるを得なくなったと考えられる。

中央経済工作会議で習国家主席は、水増しをやめなければ処罰すると訓示した。それは、経済運営を現実路線に修正する兆しといえる。

内需の拡大に向けて、所得基盤を強化する方針も提示した。自動車など耐久財の購入補助金の拡充・延長の実施、不動産在庫圧縮のための公的支援などが念頭にあるとみられる。

政府は、実体経済の厳しさを認めたといってよいだろう。工作会議で議論された政策の実行に伴い、一時的に景況感は上向くことも考えられる。

ただ、今回の会議で、万科企業などの不動産企業の経営危機にどう対処するか、抜本的な取り組みは明らかになっていない。大手不動産企業の経営破たんは、地方政府の財政悪化、さらには破たんに直結する。

政権内部から経済政策運営のプロが少なくなった影響もあり、どのように債務問題に対処すればよいか、現実的な政策の策定が難しくなっているとの見方もある。

つづく記事〈大卒でもフードデリバリーで日銭を稼ぐしかない…AI先進国になった中国の「本当の姿」〉では、出口なき不況に喘ぐ中国経済の実像と日本企業が直面するチャイナリスクに迫る。

