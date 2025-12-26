【アンデッドアンラック】アニメ第2期制作決定！ 原作者・戸塚慶文描きおろしイラスト公開
アニメ『アンデッドアンラック』、待望のアニメ第2期の制作が決定した。これを記念して原作者・戸塚慶文の描きおろしイラストが公開された。
『週刊少年ジャンプ』で連載され、「次にくるマンガ大賞2020」コミックス部門にて第1位を受賞した話題作『アンデッドアンラック』（原作：戸塚慶文）。2023年10月から2024年3月までTVアニメシリーズが放送され、壮大な物語と謎に満ちた展開が大きな反響を呼んだ。
TVSP『アンデッドアンラック』Winter編が本日放送となり、激しい火花を散らして戦うジュイスとビリー、広大な空を舞台に戦うアンディと風子を中心に大迫力の物語が展開した。
そして、本編終了後に、アニメ『アンデッドアンラック』の続報を告げる情報が公開された。
アニメ『アンデッドアンラック』第2期の制作が遂に決定！
第2期の制作を記念して、原作者・戸塚慶文による描きおろしイラストを公開。決意を秘めた鋭い視線で前を見つめるシェンの姿が描かれている。
第2期の続報をお楽しみに。
そしてTVアニメ『アンデッドアンラック』第1期、TVSP『アンデッドアンラック Winter編』は、各動画配信サービスにて好評配信中だ。
（C） 戸塚慶文／集英社・アンデッドアンラック製作委員会
