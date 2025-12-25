この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が「『やっぱウマい！』西の最強二郎系ラーメン『夢を語れ』創業者が作る総本店に密着！」と題した動画を公開しました。西日本を中心に展開する二郎系ラーメン「歴史を刻め」や「夢を語れ」の創業者である西岡氏が腕を振るう、「夢を語れ 佐賀本店」の1日に密着した内容です。



動画は、早朝の静かな店内での仕込み風景から始まります。スープの要となる豚骨を、なんとハンマーで豪快に砕いていく様子は圧巻です。これにより骨の髄まで旨味を抽出し、濃厚ながらも飲み干せるスープが生まれます。続いて、ラーメンの主役ともいえるチャーシューの仕込みへ。巨大な豚肉の塊を丁寧に処理し、タコ糸で縛り上げていきます。この手間暇かけたチャーシューが、訪れる客を魅了する要因の一つです。



営業が始まると、厨房は一気に活気づきます。西岡氏の無駄のない動きで、次々とラーメンが完成。山のように盛られた麺と野菜、そして食欲をそそる背脂とニンニクが丼を彩ります。動画では、麺600gという規格外のオーダーに挑戦する客の姿も。西岡氏は「500gからが美味しいラーメン屋」と語り、麺をたくさん食べてもらうためのスープ作りを心掛けていると明かします。



また、「夢を語れ」という店名に込められた哲学についても言及。アメリカ・ボストンで出店した際、ラーメンを食べ終えた客がみんなの前で夢を語るという文化を作り上げたエピソードを披露しました。「1人の人間が言い続け、やり続ければ文化は作れる」と語る西岡氏の情熱が伝わってきます。



この動画は、一杯のラーメンが完成するまでの裏側だけでなく、そこに込められた作り手の熱い想いまで感じられる内容です。ラーメン好きはもちろん、何かに挑戦している人にとっても新たな発見があるかもしれません。