12月24日、元EXILEのパフォーマー・黒木啓司の妻であり、実業家でタレントの宮崎麗果がInstagramで、過去の税務申告について、過少申告を指摘されたことを謝罪した。

「各社の報道によると、宮崎さんは法人税など約1億5000万円を脱税したとして、東京国税庁から刑事告発されたといいます。自身が経営する会社『Solarie』で、取引先にSNSの運用業務をおこなったと虚偽の領収書を作成させ、架空の業務委託費を計上していたと伝えられました。脱税で得た金を、ブランド品購入などにあてていたとも報じられ、世間に衝撃が広がっています」（芸能担当記者）

宮崎は、自身のInstagramのストーリーズで《私が代表を務める株式会社Solarieの過去の税務申告につきまして、現在、関係当局よりご指摘を受けております。本件については、過少申告のご指摘を重く受け止め、深く反省しております》と説明。《専門家の助言のもと、必要な修正申告および納税に速やかに対応して参ります。以後、正しい申告を徹底して参ります》などと、今後の対応を伝えている。

黒木と宮崎は、2021年12月に結婚。宮崎にとっては、2度の離婚を経て3度めの結婚で、現在は4人の子どもと暮らしている。実業家として、おもにコスメブランド事業を手がけながら、インフルエンサー活動も精力的におこなう奮闘ぶりを見せていた。

「宮崎さんは、元参議院議員の白眞勲さんを父に持ち、大学時代には家賃30万円のマンションに住むなど、裕福な暮らしを送っていました。いまでも“セレブ気質”は変わらず、SNSではエルメスやグッチなどハイブランドのバッグがずらっと並ぶクローゼットを公開し、ハワイなど海外にも頻繁に行っている様子でした。

また、宮崎さんは車好きで、2025年2月には、フェラーリやロールス・ロイス、ベンツなどの外車に加え、トヨタのアルファードやヴェルファイアなど、計6台を所有しているとSNSで明かしていました。夫の黒木さんも、これらの購入をSNSで報告していましたが、2022年に芸能界を引退してからの羽振りのよさに、『お金こんなにあったの?』といぶかしむ声も少なくありませんでした」（同前）

夫婦仲は良好とみられており、互いのInstagramでは、2人でスポーツ観戦をしたり万博に行ったりと、結婚から数年たっても“ラブラブ”な様子が多数、投稿されていた。だが、夫の黒木のInstagramには“異変”が見られていたのだ。

「これまで月1回ほどのペースで夫婦の写真をアップしていた黒木さんのアカウントですが、9月20日を最後に、更新がストップしているのです。この間、捜査の進捗などがあった可能性もあります。社長業を継続するのかも含め、今後、どのような発信をおこなっていくのか、注目が集まっています」（同前）

はたしていま、夫婦の胸中は……。