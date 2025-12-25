気象庁によりますと、日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みです。北日本から西日本では２６日は、暴風や暴風雪、高波、大雪による交通障害に警戒するよう呼びかけています。

【写真を見る】日本列島「冬の嵐」直撃、26日は暴風雪に警戒を 大雪70センチの予想も

三陸沖の低気圧が２６日にかけて、発達しながら北海道付近からオホーツク海へ進む見込みです。日本付近は強い冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。また、２５日は日本海西部で別の低気圧が発生し、２６日にかけて急速に発達しながら日本海を東へ進む見込みです。

［風の予想］

冬型の気圧配置や急速に発達する低気圧の影響で、２６日にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に雪を伴った非常に強い風が吹き、ふぶきとなる所がある見込みです。日本海を急速に発達しながら東へ進む低気圧の周辺では急に風が強まるおそれがあります。

２５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北陸地方 ２３メートル （３５メートル）

近畿地方 ２０メートル （３０メートル）

中国地方 ２３メートル （３５メートル）

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道地方２０メートル （３０メートル）

東北地方 ２０メートル （３０メートル）

北陸地方 ２５メートル （３５メートル）

近畿地方 ２０メートル （３０メートル）

中国地方 ２３メートル （３５メートル）

［波の予想］

北日本から西日本の日本海側では、２６日は大しけとなる所がある見込みです。

２６日に予想される波の高さ

東北地方 ６メートル

北陸地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

中国地方 ６メートル うねりを伴う

［雪の予想］（多い所）

強い冬型の気圧配置となるため、北日本から西日本の日本海側を中心に２６日は大雪となる所がある見込みです。

２６日午前６時までに予想される２４時間降雪量は、

近畿地方 ３０センチ

中国地方 ２５センチ

九州北部地方 ２０センチ

２７日午前６時までに予想される２４時間降雪量は、

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ５０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ７０センチ

近畿地方 ４０センチ

中国地方 ４０センチ

北日本から西日本では暴風や暴風雪、高波、大雪による交通障害に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。