【カー用品店】売れているカーシャンプーTOP10｜迷ったら“洗浄力と使いやすさで選ばれているモデル”をチェック！【2025年10月版】
紅葉シーズンでドライブが増える10月は、洗車の機会も多くなるタイミング。
虫汚れや雨染みが気になる季節だけに、洗浄力・泡立ち・仕上がりの艶など、カーシャンプーの性能にこだわるユーザーが増えている。
この記事では、2025年10月のオートバックス／イエローハットで売れたカーシャンプーTOP10を紹介する。
※2025年10月の販売データをもとに作成しています。
売れ筋 カーシャンプー ランキング 1位
オートバックス 1位 シュアラスター カーシャンプー1000
豊かな泡立ちとコーティング車にも対応する安全性で定番人気。手洗い派ユーザーからの信頼が非常に厚い。
イエローハット 1位 シュアラスター カーシャンプー1000
シンプルながら高い洗浄力と泡切れの良さが評価されており、初めての洗車用品としても選ばれている万能モデル。
売れ筋 カーシャンプー ランキング 2位
オートバックス 2位 サンテック ドデカシャンプー 2L
大容量でコスパ抜群。ファミリーカーやSUVなどボディサイズの大きい車に乗るユーザーから高い支持。
イエローハット 2位 イエローハット オールカラーシャンプー 2L
色を問わず使える万能タイプ。大容量で日常的に洗車するユーザーに向いている。
売れ筋 カーシャンプー ランキング 3位
オートバックス 3位 プロスタッフ CCウォーターゴールド シャンプー
コーティング施工車に最適なモデル。洗浄しながら撥水被膜を補い、美しいツヤが出ると評判。
イエローハット 3位 イエローハット コーティングシャンプー J-558
洗浄とツヤ出しを同時に行える時短タイプ。水弾き重視のユーザーに人気。
4位～10位
オートバックス
4位：AQ. 泡もっこシャワー用シャンプー … もっこもこの泡で汚れを包み込んで落とすタイプ。
5位：ペルシード ドロップシャンプー PCD100 … 撥水効果が高く仕上がりのツヤも良好。
6位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31 … 洗車と同時にワックス効果をプラス。
7位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー … 頑固な汚れに強いハードタイプ。
8位：SONAX グロスシャンプー … 欧州ブランドらしい高い洗浄力とツヤ性能。
9位：KeePer コーティング専門店のカーシャンプー … 業務用クオリティをそのまま家庭で再現。
10位：ウィルソン 泡仕立てシャンプーコーティング … 手早く撥水仕上げができる簡単タイプ。
イエローハット
4位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31 … 洗車しながら艶を出せる人気モデル。
5位：エステー キーパー カーシャンプー I-01 … コーティング施工車に最適な専用設計。
6位：プロスタッフ CCウォーターゴールド シャンプー … 撥水性能を補いながら洗える高評価モデル。
7位：晴香堂 ソナックス グロスシャンプー … 泡切れが早く素早い洗車に向く。
8位：シュアラスター クリーナーシャンプー S-32 … 汚れ落としに特化したクリーナータイプ。
9位：プロスタッフ ガチアワコーティング S185 … 圧倒的な泡立ちが魅力のコーティング強化型。
10位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー E-43 … 頑固な汚れに強い高洗浄力タイプ。
まとめ
2025年10月は 「シュアラスター カーシャンプー1000」 が両店舗で1位を獲得し、根強い人気を再確認できる結果となった。
大容量モデルの需要が高かったことや、コーティング施工車向けシャンプーの売れ行きが良かった点も特徴的だ。
雨染み・水アカが発生しやすいこれからの季節、洗車の仕上がりを左右するのがシャンプー選び。
愛車を長くきれいに保つためにも、ユーザーから実際に選ばれているモデルを参考にしてみよう。