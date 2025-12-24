紅葉シーズンでドライブが増える10月は、洗車の機会も多くなるタイミング。

虫汚れや雨染みが気になる季節だけに、洗浄力・泡立ち・仕上がりの艶など、カーシャンプーの性能にこだわるユーザーが増えている。

この記事では、2025年10月のオートバックス／イエローハットで売れたカーシャンプーTOP10を紹介する。

※2025年10月の販売データをもとに作成しています。

売れ筋 カーシャンプー ランキング 1位

オートバックス 1位 シュアラスター カーシャンプー1000

豊かな泡立ちとコーティング車にも対応する安全性で定番人気。手洗い派ユーザーからの信頼が非常に厚い。

イエローハット 1位 シュアラスター カーシャンプー1000

シンプルながら高い洗浄力と泡切れの良さが評価されており、初めての洗車用品としても選ばれている万能モデル。

売れ筋 カーシャンプー ランキング 2位

オートバックス 2位 サンテック ドデカシャンプー 2L

大容量でコスパ抜群。ファミリーカーやSUVなどボディサイズの大きい車に乗るユーザーから高い支持。

イエローハット 2位 イエローハット オールカラーシャンプー 2L

色を問わず使える万能タイプ。大容量で日常的に洗車するユーザーに向いている。

売れ筋 カーシャンプー ランキング 3位

オートバックス 3位 プロスタッフ CCウォーターゴールド シャンプー

コーティング施工車に最適なモデル。洗浄しながら撥水被膜を補い、美しいツヤが出ると評判。

イエローハット 3位 イエローハット コーティングシャンプー J-558

洗浄とツヤ出しを同時に行える時短タイプ。水弾き重視のユーザーに人気。

4位～10位

オートバックス

4位：AQ. 泡もっこシャワー用シャンプー … もっこもこの泡で汚れを包み込んで落とすタイプ。

5位：ペルシード ドロップシャンプー PCD100 … 撥水効果が高く仕上がりのツヤも良好。

6位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31 … 洗車と同時にワックス効果をプラス。

7位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー … 頑固な汚れに強いハードタイプ。

8位：SONAX グロスシャンプー … 欧州ブランドらしい高い洗浄力とツヤ性能。

9位：KeePer コーティング専門店のカーシャンプー … 業務用クオリティをそのまま家庭で再現。

10位：ウィルソン 泡仕立てシャンプーコーティング … 手早く撥水仕上げができる簡単タイプ。

イエローハット

4位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31 … 洗車しながら艶を出せる人気モデル。

5位：エステー キーパー カーシャンプー I-01 … コーティング施工車に最適な専用設計。

6位：プロスタッフ CCウォーターゴールド シャンプー … 撥水性能を補いながら洗える高評価モデル。

7位：晴香堂 ソナックス グロスシャンプー … 泡切れが早く素早い洗車に向く。

8位：シュアラスター クリーナーシャンプー S-32 … 汚れ落としに特化したクリーナータイプ。

9位：プロスタッフ ガチアワコーティング S185 … 圧倒的な泡立ちが魅力のコーティング強化型。

10位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー E-43 … 頑固な汚れに強い高洗浄力タイプ。

まとめ

2025年10月は 「シュアラスター カーシャンプー1000」 が両店舗で1位を獲得し、根強い人気を再確認できる結果となった。

大容量モデルの需要が高かったことや、コーティング施工車向けシャンプーの売れ行きが良かった点も特徴的だ。

雨染み・水アカが発生しやすいこれからの季節、洗車の仕上がりを左右するのがシャンプー選び。

愛車を長くきれいに保つためにも、ユーザーから実際に選ばれているモデルを参考にしてみよう。