À±Ìî¸»¤ËÂ³¤¤¤ÆÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Þ¤Ç¡Ä¡Ø¹ÈÇò¡Ù¡ÈÄÉ²ÃÈ¯É½¡ÉÏ¢È¯¤ËSNS¤ÇÊÌ¤ì¤ë»¿ÈÝ¡¢ÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÏÃÂêºî¤ê¡É¤â
¡¡12·î23Æü¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØIRIS OUT¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö9·î¤ËYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Ï¤ï¤º¤«73Æü¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¡£2018Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØLemon¡Ù¤¬µÏ¿¤·¤¿105Æü¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÊÆÄÅ¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÊÆÄÅ¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ØLemon¡Ù¤Î2018Ç¯¡¢2024Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡Ù¤Î2024Ç¯¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ç3²ó¤á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÈÄÉ²ÃÈ¯É½¡É¤È¤¤¤¦Êý¼°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°Õ¸«¤â°ìÉô¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡È¸Þ·î±«¼°¡É¤ËÂ³¡¹¤È¿·¤·¤¤²Î¼ê¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬X¾å¤Ç»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤¿¤·¤«¤ËX¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¾®½Ð¤·¤ËÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ä¤êÊý¡¢¾®¸¤·¤¤¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤«¤é¡¢
¡Ô¹ÈÇò¤ÎÄÉ²ÃÈ¯É½¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¡Õ
¡¡¤Ê¤É¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÀè·î11·î14Æü¤Ë¤ÏNHK¤«¤é½Ð¾ì¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤âNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤ÎÄÉ²ÃÈ¯É½¤Ï¡¢º£·î5Æü¤Ë½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿RADWIMPS¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£11Æü¤Ë¤Ïback number¡¢16Æü¤Ë¤ÏÀ±Ìî¸»¤µ¤ó¡¢2Æü¸å¤Î18Æü¤Ë¤Ï¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¡¢22Æü¤Ë¤Ï¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤µ¤ó¤Î½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Ê¤¼ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½Ð¾ì¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬ÆâËë¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤â¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎPRÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÄÉ²ÃÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢»ýÂ³¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²óÄÉ²Ã¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂç¿Íµ¤²Î¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤Î¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿11·î¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Î´é¤Ö¤ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÆâ¡¹¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£
¡¡¤Þ¤·¤Æ¤ä¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÂæËÜ¤Ë¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤È¥»¥ê¥Õ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ê¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÆþ¤ì¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¤¤Û¤É»þ´ÖÇÛÊ¬¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤½Ð¾ì¼Ô¤¬¸ò¾Ä¤ÎËö¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£