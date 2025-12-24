スポニチ

　NHKは24日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のオープニング企画を発表した。同日放送の「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の中で伝えた。オープニングは「放送100年　紅白スペシャルメドレー」として豪華アーティストたちが名曲を歌いつなぐ。

　番組後半、紅白歌合戦でも司会を務める鈴木奈穂子アナウンサーが「今年の紅白、オープニングがどんな演出になるのかというのを、この『あさイチ』の中で初めてここで発表したいと思います。『放送100年 紅白スペシャルメドレー』ということで、放送の歴史の中で輝いてきた名曲を豪華アーティストが歌いつなぎます」と報告した。

歌唱曲は以下の通り。

　「夢であいましょう」Mrs. GREEN APPLE

　「ひょっこりひょうたん島」King ＆ Prince　郷ひろみ　HANA

　「春一番」アイナ・ジ・エンド　今田美桜　前田敦子

　「YOUNG MAN」有吉弘行　CANDY TUNE　FRUITS ZIPPER　前田亘輝（TUBE）

　「春よ、来い」幾田りら　Perfume

　「花は咲く」綾瀬はるか　石川さゆり　坂本冬美　氷川きよし　MISIA

　「パプリカ」ILLIT　&TEAM　Number_i　BE:FIRST　ウェイキー（The Wakey Showより）

　「上を向いて歩こう」紅白出演者有志の皆さん

　鈴木アナはリストを読み上げ、「これがオープニングです。このラインナップ」としつつ「この紅白の初出し情報、できそうであればちょっと明日以降も『あさイチ』のほうでお届けしたいと思いますので、お楽しみに」と期待をあおった。

　10月14日に司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーの4人が務めると発表。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

　放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」