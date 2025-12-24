NHKは24日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のオープニング企画を発表した。同日放送の「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の中で伝えた。オープニングは「放送100年 紅白スペシャルメドレー」として豪華アーティストたちが名曲を歌いつなぐ。

番組後半、紅白歌合戦でも司会を務める鈴木奈穂子アナウンサーが「今年の紅白、オープニングがどんな演出になるのかというのを、この『あさイチ』の中で初めてここで発表したいと思います。『放送100年 紅白スペシャルメドレー』ということで、放送の歴史の中で輝いてきた名曲を豪華アーティストが歌いつなぎます」と報告した。

歌唱曲は以下の通り。

「夢であいましょう」Mrs. GREEN APPLE

「ひょっこりひょうたん島」King ＆ Prince 郷ひろみ HANA

「春一番」アイナ・ジ・エンド 今田美桜 前田敦子

「YOUNG MAN」有吉弘行 CANDY TUNE FRUITS ZIPPER 前田亘輝（TUBE）

「春よ、来い」幾田りら Perfume

「花は咲く」綾瀬はるか 石川さゆり 坂本冬美 氷川きよし MISIA

「パプリカ」ILLIT &TEAM Number_i BE:FIRST ウェイキー（The Wakey Showより）

「上を向いて歩こう」紅白出演者有志の皆さん

鈴木アナはリストを読み上げ、「これがオープニングです。このラインナップ」としつつ「この紅白の初出し情報、できそうであればちょっと明日以降も『あさイチ』のほうでお届けしたいと思いますので、お楽しみに」と期待をあおった。

10月14日に司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーの4人が務めると発表。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」