【12星座】今月の占いランキング♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？
今話題の占星術師・miraimikuさんが、12月23日〜1月21日のモテ運、対人運、金運のランキングトップ3の星座を発表！全体運には載っていないアドバイスつきなので、チェックして今月をハッピーに過ごしちゃお♡
Check! モテ運
【1位】やぎ座
圧倒的1位の今期は攻めるのが大吉！
【2位】おとめ座
愛されモテ期。意外な人と急接近の予感♡
【3位】かに座
自分好みの恋を引き寄せそうな幸運期。
Check! 対人運
【1位】うお座
対人運＆社交運No.1！ご縁を広げて。
【2位】やぎ座
注目度アップ！みんなから頼られそう。
【3位】さそり座
SNSやオンラインでの交流が吉。
Check! 金運
【1位】いて座
堅実モードで収入アップ！貯蓄運も◎。
【2位】やぎ座
努力が実るとき。昇給や昇進にも期待♡
【3位】ふたご座
整理整頓すればするほど、金運アップ！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni