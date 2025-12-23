【12星座】今月の占いランキング♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？

今話題の占星術師・miraimikuさんが、12月23日〜1月21日のモテ運、対人運、金運のランキングトップ3の星座を発表！全体運には載っていないアドバイスつきなので、チェックして今月をハッピーに過ごしちゃお♡

Check! モテ運 【1位】やぎ座 圧倒的1位の今期は攻めるのが大吉！ 【2位】おとめ座 愛されモテ期。意外な人と急接近の予感♡ 【3位】かに座 自分好みの恋を引き寄せそうな幸運期。

Check! 対人運 【1位】うお座 対人運＆社交運No.1！ご縁を広げて。 【2位】やぎ座 注目度アップ！みんなから頼られそう。 【3位】さそり座 SNSやオンラインでの交流が吉。

Check! 金運 【1位】いて座 堅実モードで収入アップ！貯蓄運も◎。 【2位】やぎ座 努力が実るとき。昇給や昇進にも期待♡ 【3位】ふたご座 整理整頓すればするほど、金運アップ！