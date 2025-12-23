【12星座】今月の占いランキング♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？

写真拡大 (全10枚)

今話題の占星術師・miraimikuさんが、12月23日〜1月21日のモテ運、対人運、金運のランキングトップ3の星座を発表！全体運には載っていないアドバイスつきなので、チェックして今月をハッピーに過ごしちゃお♡

Check! モテ運

【1位】やぎ座

圧倒的1位の今期は攻めるのが大吉！

【2位】おとめ座

愛されモテ期。意外な人と急接近の予感♡

【3位】かに座

自分好みの恋を引き寄せそうな幸運期。

Check! 対人運

【1位】うお座

対人運＆社交運No.1！ご縁を広げて。

【2位】やぎ座

注目度アップ！みんなから頼られそう。

【3位】さそり座

SNSやオンラインでの交流が吉。

Check! 金運

【1位】いて座

堅実モードで収入アップ！貯蓄運も◎。

【2位】やぎ座

努力が実るとき。昇給や昇進にも期待♡

【3位】ふたご座

整理整頓すればするほど、金運アップ！

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni