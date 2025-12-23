Ä¹Åè°ìÌÐ¡Ö²È¤Ë¤³¤¿¤Ä¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¾×·â¤Î¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¤Ö¤ê¤Ë½ÐÀîÅ¯Ï¯¤âÀä¶«¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×
½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¡½¡½¤³¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊMC¥È¥ê¥ª¤¬Á÷¤ëÈÖÁÈ¡Ø½ÐÀî°ìÌÐ¥Û¥é¥ó¡ù¥Õ¥·¥®¤Î²ñ¡Ù¡£
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Åè²È¤Î¶Ã¤¤ÎÃÈË¼»ö¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¤³¤ÎÅß¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë»¨³Ø¥¯¥¤¥º¤ËÄ©¤ó¤À3¿Í¡£
¡Ö¤³¤¿¤Ä¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÀÖ¤¯¸÷¤ëÍýÍ³¤Ï¡û¡û¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢½ÐÀî¤¬¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬ÃÈ¤«¤½¤¦¡×¤È°ìÈ¯¤ÇÀµ²ò¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¥Û¥é¥ó¤Ï¡Ö°ìÈ¯ÌÜ¤Ç¥Ü¥±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÅö¤Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î½é¤á¤Æ¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö²È¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÏÂ¼¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¿¤Ä¤¬°ìÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿°ìÌÐ¡£¡ÖÍ§Ã£¤Î²È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¿¤Ä¤ò¸«¤Æ¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤¿¤Ä¤Î¾å¤Î¤ß¤«¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È½ÐÀî¤Ï¡Ö¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¤À¤«¤é¤³¤ÎºÐ¤Ç¤â²È¤Ë¤³¤¿¤Ä¤¬¤Ê¤¤¤Î¤è¡£ÉáÄÌ²¶¤é¤ÎÇ¯Âå¤À¤Ã¤¿¤é¡Ê²È¤Ë¡ËÀäÂÐ¤³¤¿¤Ä¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤«¤é¡Ö¼Â²È¤Ï¾²ÃÈË¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¾×·âÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë½ÐÀî¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¤¢¤Î»þÂå¤Ë¾²ÃÈË¼¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¶²¤í¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢°ìÌÐ¤Î·å°ã¤¤¤Ê¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¤Ö¤ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë°ìÌÐ¤¬¡ÖÈ¢º¬¤Ë¤âÊÌÁñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È¢º¬¤Ê¤ó¤Æ¾²ÃÈË¼¤¬¤Ê¤¤¤È¤È¤Æ¤â´¨¤¯¤Æ¿²¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢½ÐÀî¤Ï¡Ö¼Õ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£º£¤ÎÈ¯¸À¤ò¡×¤ÈÅö»þ¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»ØÅ¦¡£
¤³¤ì¤Ë°ìÌÐ¤Ï¡Ö¼Õ¤ó¤Ê¤¤¤è¡ª ¤½¤ó¤Ê¤Î¤ªÂÞ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡£²¶¤¬¾²ÃÈË¼¤òÉÕ¤±¤Æ¤Ê¤ó¤Æ°ì¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È³«¤Ä¾¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£