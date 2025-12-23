·ëº§È¯É½¤ÎÇÈÎÜ¡¢Ä«¥É¥é4²óÄ©Àï¡¢ÌµÌ¾¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¤ÈÇ®°¦ÊóÆ»¡Ä5ºÐÇ¯²¼¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡ÈÌî¿´²È¡É¿ÍÀ¸¤È¤Ï
¡¡12·î23Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÇÈÎÜ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢5ºÐÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦¹â¿ù¿¿Ãè¤È¤Î·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Ï2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¡£¡È¥ê¥¢¥ë¤ª²Ç¤¯¤ó¡É¤Ê¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¹¬¤»¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢10Ç¯Á°¤Î¡ÈÇ®°¦Áê¼ê¡É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£¤ä¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÈÎÜ¤ÏË¹»Ò¤È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡È´°Á´ËÉÈ÷¡É¡ÄÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²»²²Ã¼Ô
¡È4ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿Èá´ê
¡¡º£¤«¤é10Ç¯Á°¡¢ºä¸ý¤¬¤Þ¤À¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌµÌ¾»þÂå¤Ë¡¢Æó¿Í¤ÎÇ®°¦¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2015Ç¯7·î¡¢°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬Æó¿Í¤Î¸òºÝ¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÐÊý¤Î»öÌ³½ê¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡ØÍ§¿Í¤Î°ì¿Í¡Ù¤ÈÈÝÄê¡£¤¸¤Ä¤Ï¤½¤Î»þ´ü¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤òÊ¬¤±¤ëÂç»ö¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Ç®°¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤¿2¤«·î¸å¤Î9·î¤«¤é¡¢ÇÈÎÜ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤¬ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÄ«¥É¥éÊüÁ÷Ä¾Á°¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÈùÌ¯¤Ê»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤òÊÑ¤Ê¿§´ã¶À¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿NHK¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤¬¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡ÇÈÎÜ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤ËÆ¨¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È4ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿Èá´ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î2004Ç¯¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£½é¼ç±é¤Î±Ç²è¤Ï¤ï¤º¤«10Ê¬¤ÎÃ»ÊÔ¡£Âæ»ì¤¹¤é¤Ê¤¤Ìò¤ä¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÌò¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡Ù¡Ø½ã¤È°¦¡Ù¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¡¢Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë3²óÏ¢Â³¤ÇÍîÁª¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉå¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä©¤ßÂ³¤±¤¿4²óÌÜ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÇÈÎÜ¤¬È¾Ç¯´Ö±é¤¸¤¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ï¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ðº£À¤µªºÇ¹â¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨23.5%¤òµÏ¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤È¥¯¡¼¥ë¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¡£¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¡ÈìÅÍß¤Ê°ìÌÌ¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢Ä«¥É¥é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÈà½÷¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô»ä¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Ìî¿´²È¤À¤«¤é¡¢¡È¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡É¤°¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Õ
¡Ôº£Ç¯Íè¤ë¡¢ÍèÇ¯Íè¤ë¤Ã¤Æ²¿Ç¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤³¤½¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ç¸«»ö¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¡Ù¤ä¡ØGÀþ¾å¤Î¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¡Ù¤Ê¤É¡¢°ìÊÊ¤¢¤ëÌòÊÁ¤Ë¤â²Ì´º¤ËÄ©Àï¡£¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù°Ê¹ß¤Î10Ç¯´Ö¡¢¤Û¤ÜËèÇ¯Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2019Ç¯¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Îã·Æ£²í¹°¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Ï°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£±£¤·Î©¤Æ¤·¤Ê¤¤¼«Î©¤·¤¿Îø°¦¤ò´Ó¤¤¤Æ¤â¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é6Ç¯¡£¤Ä¤¤¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡È5ºÐÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡É¤È¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£2026Ç¯2·î¤«¤é¤Ï¡¢¿¥ÅÄÍµÆó¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡¢µµÍüÏÂÌé¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬¶¦±é¤¹¤ëWOWOW¤ÎÄ¶Âçºî¥É¥é¥Þ¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¡¢Ìî¿´²È¡¦ÇÈÎÜ¡ÈÂèÆó¾Ï¡É¤ÎËë³«¤±¤«¡½¡½¡£