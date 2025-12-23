「やべーーー！！！！

1円で買ったテレビ

分解したら

ヒートシンク外れてるだけだったwww

2024年製4K 50インチテレビゲット！！！！」



【写真】故障の原因はこれ！

こんなポストをされたのはパソコン病院（@junk_PC_clinic）さん。



投稿された画像には、内部基板がむき出しになったテレビの中で、大きな部品「ヒートシンク（放熱器）」が外れている様子が写っています。ヒートシンクとは、CPUや半導体などの発熱する電子部品から発生する熱を吸収し、空気中に効率よく逃がすことで、部品の温度上昇を防ぎ、安定動作と長寿命を実現する冷却部品です。



投稿には、その“原因が一発でわかる瞬間”が収められていました。投稿には、驚きと称賛の声が続出しました。



「1円で4Kテレビは強すぎる」

「ヒートシンク外れてるだけは草」

「まさにラッキージャンク」

「これ直せるの凄すぎる」



1円で買ったテレビを修理されたパソコン病院さんにお話を伺いました。



ーーこの“1円テレビ”はどこで購入を？



「今回修理した“1円テレビ”は、私の動画視聴者の方からいただいた3台の中の1台です。その方によると、Yahoo!オークションで1円出品されていたものを現地まで取りに行って購入されたとのことでした。



テレビはリサイクル処分費が数千円かかるため、『お金を払って処分するより、1円でも買ってくれるなら渡したい』というニーズが出品者側にあります。



またテレビはパーツ供給が少なく“修理前提で買う人が非常に少ない”ため、価格がここまで落ちたのではないかと考えています」



ーーテレビを分解してすぐ故障の原因がわかったとのことですが、最初はどんな不具合が出ていたのでしょうか？



「自宅で電源を入れたところ、最初の5分ほどは問題なく動作しました。映像も音も立ち上がりも正常でしたが、数分経つと勝手に電源が落ちて再起動する症状がありました。再起動後は正常→数分で落ちる→再起動…というループでした」



ーー実際に分解してみて？



「分解した瞬間、ヒートシンクが完全に外れているのを見て『絶対これじゃん！！』と叫びました（笑）。



ジャンカー界隈では、軽症なのに激安の個体を“ラッキージャンク”と呼びますが、まさにそれ。嬉しさと拍子抜けで笑ってしまうほどでした」



ーー修理作業はどのくらいの時間で完了したのでしょうか？



「修理時間は約30分です。使用した工具はプラスドライバーと結束バンドのみ。テレビ内部は高圧になるため、電源を完全に抜く・放電時間をしっかり取るなど安全面には特に気をつけました。



固定ピンが破損していたため、結束バンドをうまく組み合わせて締め付け圧を調整しながら密着させる方法で固定しました」



ーー2024年製の4K 50インチテレビということですが、復活後の映像を見たときの印象や動作の様子を教えてください。



「映像そのものは大きく変わりませんが、サーモカメラで温度を比較すると違いが一目瞭然でした。修理前はコアチップ温度79℃、修理後は60℃前後まで低下。



熱暴走が完全に解消されました。10分以上の連続再生でも一切再起動せず、完全復活と判断しています」



ーーこれまでにも“激安で買って修理した家電”はありますか？



「私の原点は大学時代のジャンクせどりです。秋葉原で壊れたPCを大量に仕入れて直していました。



GoPro（2〜3万円）を3000円で入手して復活させたり、27インチ4Kモニターを5000円で直して今も使用していたり、定価49.8万円のデジタルサイネージを1000円で仕入れて薬局店舗で使ったりと、激安修理の思い出はたくさんあります。



今回の再起動問題も“PCの熱暴走”だろうと予測していましたが、まさかヒートシンクが落ちているだけとは思わず、非常に面白い事例でした」



パソコン病院さんは「今回の“1円テレビ修理”はYouTubeにて公開中です。受け取りから分解、ヒートシンク発見の瞬間まで全て収録しており、ストーリー性のある動画になっています。壊れたテレビを買い替える代わりに、自分で直して数万円〜10万円以上節約できたという声も多く寄せられています。



修理は“難しそうに見えて実はそんなに難しくない”ということを、もっと多くの人に伝えていきたいです。現在『パソコン病院』を兵庫と浦和に展開しており、今後は全国にも広げていき、“困ったときはパソコン病院”と真っ先に思い浮かべてもらえる存在を目指しています」と話してくれました。



1円で手に入ったテレビがわずか30分の作業で完全復活。壊れているように見えても、原因を突き止めれば価値が戻る--そんな修理の醍醐味がぎゅっと詰まったエピソードでした。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）