

（C）1984 BIGWEST

年末年始特別番組として2025年12月31日15時40分から映画『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』が、TOKYO MXで放送される。

この放送は、本作で石黒昇氏と共に監督を務め、監督デビューを果たした河森正治監督による、初の完全オリジナルの劇場版『迷宮のしおり』が翌日2026年1月1日（元日）に公開されることを記念したもの。

『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』は、TVシリーズ『超時空要塞マクロス』の人気から映画化。映画化にあたっては、全く新しくストーリーを構成し、全編新作で製作された。キャラクター設定、メカ設定も刷新され、よりリアルでハードな設定で描かれており、飯島真理の歌う主題歌「愛・おぼえていますか」はアニメ・ファンの枠をこえ、多くの人々の記憶に残る作品となっている。

河森正治監督デビュー作『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』

【公開】1984年7月【ストーリー】

西暦2009年、地球は巨大異星人ゼントラーディ軍とメルトランディ軍の争いに巻き込まれる。異星人の攻撃から逃れ宇宙戦艦SDF-1マクロスは、5万6千人の市民とともに、度重なる戦闘を潜り抜け地球に向かっていた。ゼントラーディの襲撃の最中、統合軍のVF-1バルキリーのパイロット、一条輝は、アイドル歌手、リン・ミンメイを救ったことをきっかけに親交を深める。一方、輝は上官の早瀬未沙といがみあう仲であったが、共に敵のゼントラーディに捕らわれてしまう。命がけで脱出した輝と未沙がようやくたどり着いた地球は、異星人の攻撃により絶望的な焦土と化していた。無人の地球でのサバイバル生活の中で二人の心は急速に近づいていった。【スタッフ】製作：大西良昌、吉田健二／原作：スタジオぬえ／監督：石黒昇、河森正治／スト−リー構成・脚色：河森正治／脚本：富田祐弘／キャラクターデザイン：美樹本晴彦／プロダクションデザイン：宮武一貴／作画監督 ：美樹本晴彦、板野一郎、平野俊弘／音楽：羽田健太郎／演出：秋山勝仁、笠原達也、五月女有作／色指定：由井あつ子、北川明美／企画・制作：ビックウエスト、竜の子プロダクション、毎日放送、小学館／配給：東宝株式会社【キャスト】リン・ミンメイ：飯島真理／一条輝：長谷有洋／早瀬未沙：土井美加／ブルーノ・J・グローバル：羽佐間道夫／クローディア・ラサール：小原乃梨子／ロイ・フォッカー：神谷明／マクシミリアン・ジーナス：速水奨／柿崎速雄：鈴木勝美／ミリア639：竹田えり／ブリタイ7018：蟹江榮司／ゴル・ボドルザー：市川治◆番組概要 ※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。【タイトル】超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか【放送日時】2025年12月31日（水）15時40分〜17時55分＜TOKYO MX1＞【番組HP】https://s.mxtv.jp/special25_26/macross_aiobo/