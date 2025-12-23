羊文学「光るとき」が、サッポロビール箱根駅伝用オリジナルCMソングに決定「とても嬉しく、光栄に思っています」（塩塚モエカ）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

羊文学「光るとき」が使用されたサッポロビールの「第102回箱根駅伝用オリジナルCM」年始特別バージョンが、2026年1月2日・3日に放映されることが決定した。

■CMでは神谷浩史、小西克幸、花江夏樹、松岡禎丞、森田成一の豪華声優5名が“たすき”役に

CMには、箱根駅伝に出場する選手たちを見守るような、優しく強い声を持つ神谷浩史、小西克幸、花江夏樹、松岡禎丞、森田成一を起用。5名の豪華声優陣がリレー形式でナレーションを担当し、駅伝というスポーツで常に選手のそばに居続ける「たすき」から見たシーン、いわゆる“たすき目線”の描写で、たすきが箱根駅伝を走る選手に向けて様々なメッセージを語りかける。

「待ってたよ。君が僕をつなぐ時を。」というセリフから始まる、声優たちによる渾身のナレーションリレーは必見だ。

映像では大会当日にたすきが見ているであろう箱根路の景色をリアルに表現。それとともに箱根駅伝に向けてひたむきに努力し、もがく若者たちの姿、そして過去の選手がこの102回大会までたすきを繋いできた様子も描かれている。

楽曲には、歌詞が箱根駅伝を目指す次世代の選手たちの心にも響くのではないかという思いから、羊文学の「光るとき」が選出。箱根駅伝に関わる人たちだけではなく、目標に向かって走るすべての人の心に寄り添うCMに仕上がった。

このCMは、2026年1月2日7時頃からサッポロビール公式YouTubeでも視聴できる。

＜CMストーリー＞

選手の走るリズムに合わせて揺れる画面。たすきの受け渡しを待ちわびて手を伸ばす第2走者の姿や、前を走るライバルたちの背中、精一杯の声援を送る沿道の人々など、大会中にたすき視点から見える情景がうつし出される。そして、選手の鼓動を直に感じているたすきが、子どもの頃から諦めずに夢見てきた箱根駅伝という舞台を走る選手に、エールを送る。

■羊文学・塩塚モエカ コメント

■CM監督コメント