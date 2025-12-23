この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

生理前の不調はPMSだけじゃない？甘く見ると危険な「PMDD」とは、自殺願望も現れる“うつ病の一種”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「PMDDを甘くみるなよ！（月経前の異常な気分障害）」と題した動画を公開。多くの女性が経験するPMS（月経前症候群）と、そのさらに重い症状であるPMDD（月経前不快気分障害）について、助産師のHISAKOさんが警鐘を鳴らした。



HISAKOさんはまず、生理前に頭痛やイライラ、感情の不安定、集中力の低下、関節痛といった多様な不調が現れるPMSについて解説。これはホルモンバランスの変化に身体が適応できずに起こるもので、生理が始まると自然に症状が消えるのが特徴であると説明した。



しかし、動画の核心はPMSの重症版である「PMDD（月経前不快気分障害）」にある。HISAKOさんは「PMSがひどくなりまくって、もう収拾つかなくなりましたバージョン」と表現し、PMDDが医学的に「一種のうつ病」と位置づけられている精神疾患であることを強調した。PMDDの症状はPMSと似ているが、精神症状が格段に重くなるという。具体的には、「制御不能の心のコントロール」「ふと高いところに登って飛び降りたくなる」「死のう、という思いが湧き出る」といった自殺願望や、日常生活に支障をきたすほどの集中力低下、人間関係の構築困難など、深刻な状態に陥ることがあると指摘した。



動画では、実際に10年間PMDDに苦しんだ29歳女性の体験談も紹介された。彼女はPMDDの時の感覚を「薄暗いトンネルの中で真っ黒な波に追いかけられて、必死で逃げている感じ」と表現。専門医を受診し、低用量ピル「ヤーズ」の服用に加え、症状が悪化する休薬期間に抗うつ剤と睡眠薬を併用する治療法で、劇的に改善したという。



HISAKOさんは、PMDDは本人の性格や甘えの問題ではなく、「すべてはホルモンが起こしていること」であり、治療すべき病気であると力説。PMDDの認知度はまだ低いが、月経のある女性の約5%が発症するともいわれる。一人で抱え込まず、専門医に相談することの重要性を訴え、動画を締めくくった。