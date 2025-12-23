2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（7月30日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

7月29日放送の『はじめてのおつかい』（日本テレビ系）で、東京ディズニーシーを舞台にした“おつかい企画”が物議を醸している。

「子どもたちの初めてのおつかいに密着する、言わずと知れた人気特番です。今回の司会は所ジョージさんと森口博子さんがつとめ、ゲストに蒼井優さんや石原良純さんが迎えられました。その中で話題となったのが、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』が大好きな4歳5か月の女の子の奮闘でした。2度目の訪問となった東京ディズニーシーで、母親からおつかいを頼まれたのです」（芸能ジャーナリスト）

ミッションは、家族で昼食をとり、父親がトイレのため席を外したあとからスタートしたという。

「母親が、汗っかきの弟の体が温かくなってきたと報告。すると女の子は、水に濡らして使う冷感タオルを買って来ると、自ら言い出したのです。ただ、これは前日に『あると便利だね』と刷り込んでおいたもので、仕込みは“万全”でした」（前出・芸能ジャーナリスト）

さらに母は娘に、ピーターパン好きの父親の誕生日プレゼントとしてTシャツも追加依頼。直後、女の子は1人で行くことを嫌がって涙していたものの、母親の説得もあり、意を決しておつかいへ。混雑する園内を歩き、お目当ての品物をなんとか購入して完了となった。

ところがX上では、「夢の国」での前代未聞のおつかいに否定的な声が目立った。

《ディズニーでおつかいはないわ…非日常空間じゃん。普通に楽しませてあげて》

《あんなに人が多いところでやるのは迷惑すぎる》

《あの場所でやらせなくても》

《ディズニーではじめてのおつかいはありえない》

など、厳しい意見が相次いだ。こうしたコメントが寄せられる背景について制作会社ディレクターはこう語る。

「ただでさえ混雑する園内で、幼い子どもが1人で歩き回る様子を撮影するのは至難の業。迷子と勘違いする客がいてもおかしくありません。撮影隊の動線も周囲に迷惑をかけかねず、慎重な演出が求められますね」

じつは2018年にも東京ディズニーリゾートで、はじめてのおつかいが実施されている。

「そのときは、東京ディズニーリゾートに生まれたときから通い詰めているという当時4歳の女の子が、ひいおばあちゃんのために、おめかし用の蝶ネクタイを買いに行くというものでした。そのときもディズニーの協力のもと撮影が安全におこなわれました。しかし時代状況は変わりつつあり、そもそも“子どもを1人きりで歩かせる演出”への反発も出てくるようになりました」（前出・制作会社ディレクター）

時代に合わせた番組づくりが必要なのは間違いない。