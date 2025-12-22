最新のFIFAランキング発表！日本は18位で変わらず、アジア最上位をキープ。北中米W杯で戦うオランダとチュニジアの順位は？
国際サッカー連盟（FIFA）が12月22日、最新のFIFAランキングを発表。日本は18位で変わらず、アジア首位の座をキープした。
前回の更新は11月19日。この間に北中米ワールドカップ（W杯）の組分け抽選会があった一方で、森保ジャパンの試合はなかった。
ランキング全体でもトップ20に変動はなかった。日本と同じく北中米W杯でグループFに入ったオランダは７位のまま、チュニジアは１ランクダウンで41位になった。
最新の順位は以下の通り。
【FIFAランキング トップ20】
１位 スペイン
２位 アルゼンチン
３位 フランス
４位 イングランド
５位 ブラジル
６位 ポルトガル
７位 オランダ
８位 ベルギー
９位 ドイツ
10位 クロアチア
11位 モロッコ
12位 イタリア
13位 コロンビア
14位 アメリカ
15位 メキシコ
16位 ウルグアイ
17位 スイス
18位 日本
19位 セネガル
20位 イラン
【FIFAランキング アジアトップ５】
18位 日本
20位 イラン
22位 韓国
26位 オーストラリア
50位 ウズベキスタン
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！世界各国の北中米W杯用ユニホームを一挙公開！
