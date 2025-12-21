トッテナムvsリバプール 試合記録
【プレミアリーグ第17節】(Tottenham Hotspur Stadium)
トッテナム 1-2(前半0-0)リバプール
<得点者>
[ト]リシャルリソン(83分)
[リ]アレクサンデル・イサク(56分)、ウーゴ・エキティケ(66分)
<退場>
[ト]シャビ・シモンズ(33分)、クリスティアン・ロメロ(90分+3)
<警告>
[ト]クリスティアン・ロメロ2(66分、90分+3)、ミッキー・ファン・デ・フェン(85分)、ロドリゴ・ベンタンクール(90分+5)、リシャルリソン(90分+11)
[リ]イブラヒマ・コナテ(76分)、ドミニク・ショボスライ(83分)、アレクシス・マック・アリスター(90分+7)
観衆:61,138人
└絶好調エキティケ3戦5ゴール!! リバプールが3か月ぶり連勝、2人退場トッテナムは9人での猛攻及ばず
トッテナム 1-2(前半0-0)リバプール
<得点者>
[ト]リシャルリソン(83分)
[リ]アレクサンデル・イサク(56分)、ウーゴ・エキティケ(66分)
<退場>
[ト]シャビ・シモンズ(33分)、クリスティアン・ロメロ(90分+3)
<警告>
[ト]クリスティアン・ロメロ2(66分、90分+3)、ミッキー・ファン・デ・フェン(85分)、ロドリゴ・ベンタンクール(90分+5)、リシャルリソン(90分+11)
[リ]イブラヒマ・コナテ(76分)、ドミニク・ショボスライ(83分)、アレクシス・マック・アリスター(90分+7)
観衆:61,138人
└絶好調エキティケ3戦5ゴール!! リバプールが3か月ぶり連勝、2人退場トッテナムは9人での猛攻及ばず