【餃子の皮でラザニア】が簡単に作れる。レンチンホワイトソースとミートソースレシピ　

ラザニアシートがなくても大丈夫。身近な餃子の皮を使えば、もっちり食感が楽しいごちそうラザニアが作れます。ミートソースはごろっと食べごたえよく、ホワイトソースはレンチンで手軽に。重ねて焼くだけなのに、オーブンを開けた瞬間はしっかり本格派。気負わず作れて、クリスマスにもぴったりです♪

まずはミートソース作りから！

『ごろんごろんミートソース』のレシピ

材料（作りやすい分量）

合いびき肉……400g

玉ねぎのみじん切り……1個分（約200g）

にんにくのみじん切り……1かけ分

〈A〉

カットトマト缶詰（400g入り）……1缶

砂糖……大さじ1

みそ……大さじ2

こしょう……少々

作り方

（1）ひき肉を焼きつける

フライパンにひき肉をかたまりのまま入れて中火で熱し、フライ返しなどで押しつけながら全体に広げ、2〜3分焼きつける。脂が出てきたらペーパータオルで拭き取り、ひき肉の表面に焼き色がついたら上下を返して端に寄せる。

（2）煮る

あいたところに玉ねぎ、にんにくを入れ、玉ねぎが透き通るまで2分ほど炒める。〈A〉を加え、ひき肉をざっくりとくずしながら全体を混ぜ、2分ほど煮る。こしょうをふる。

保存期間

保存袋に入れて、冷蔵で3〜4日、冷凍で約2週間保存可能。

『餃子の皮DE簡単ラザニア』のレシピ

材料（2人分）

ごろんごろんミートソース（上記）……200g

餃子の皮……8枚

ピザ用チーズ……80g

バター（室温にもどす）……5g

〈レンチンホワイトソース〉

バター……20g

小麦粉……20g

牛乳……1カップ

塩……小さじ1/4

作り方

（1）ホワイトソースを作る

口径約15cmの耐熱のボールにバターを入れ、ラップをせずに電子レンジ（600W）で40秒加熱する。取り出し、小麦粉を加えてよく混ぜる。牛乳、塩を加え、ラップをせずに電子レンジで4分加熱して取り出し、さらにとろみがつくまでよく混ぜる。

（2）具材を重ね、焼く

別の耐熱容器にバターを塗る。ボールに水をはり、餃子の皮2枚を粉を落とすように水にくぐらせる。水けをきりながら2枚を重ね、耐熱容器に2セット並べる。（1）のホワイトソース、ごろんごろんミートソース各1/2量を順にのせる。再度繰り返して2層にし、表面にピザ用チーズを散らす。オーブントースター（1000W）で焼き色がつくまで8分ほど焼く。

POINT

レンチンしたてのホワイトソースはやや水っぽいですが、菜箸やあれば小さめの泡立て器などでしっかりと混ぜると、1分ほどで固まってきます。

スプーンを入れた瞬間のとろける断面もお楽しみ。あつあつをほお張った瞬間、幸せを感じずにはいられません！

しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ 教えてくれたのは… 料理家 料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年12月12日号より）