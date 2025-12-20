°¦¤é¤·¤¤¡È¿â¤ìÌÜ¥°¥ê¥ë¡É¤Þ¤ÇÀºÌ©ºÆ¸½¡£¥¹¥º¥ ¥¸¥à¥Ë¡¼SJ10¡Ö4·¿¡×¤ÎRC¥«¡¼¤¬ÃÂÀ¸
°¦¼Ö¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Âæ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤¤¤Ä¤â¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Â¼Ö¤ò¾ï¤ËÌÜ¤ÎÆÏ¤¯¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ê¤éÃ¯¤·¤âÊú¤¯¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¡¢RC¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤È¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄ¯¤á¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤ÆÍýÁÛ¤Î1Âæ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤â¤è¤·¡£½µËö¤Ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤òÁö¤é¤»¤Æ¡¢»×¤¤¤¤êÍ·¤Ö¤Î¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤¡£Ä¯¤á¤ë¡¦ºî¤ë¡¦Áö¤é¤»¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬RC¥«¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÈÆ´¤ì¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò°¦¤Ç¤ë³Ú¤·¤ß¡É¤òÄó°Æ¤·¡¢Ì¾¼Ö¤ÎRC¥«¡¼²½¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿RAYWOOD¡Ê¥ì¥¤¥¦¥Ã¥É¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼ SJ10¡×¥é¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö4·¿¡×¡Ê1Ëü5675±ß¡Á¡¿12·î11Æü¸½ºß¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Ë½é¤ÎRC¥«¡¼²½¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥º¥¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼ SJ10 1·¿¡×¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤àÂ³ÊÔ¡£¸½ºß¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥ÈCAMPFIRE¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇäÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¼Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï¿ô¤¢¤ì¤É¡¢ÆÈÆÃ¤Î¡È¿â¤ìÌÜ¥°¥ê¥ë¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬¡¢¥¹¥º¥¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼SJ10¡×¡£¡È¥¸¥à¥Ë¡¼55¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢»³Æ»¤ä¥À¡¼¥È¡¢¤Ì¤«¤ë¤ó¤À°Ï©¤È¤¤¤Ã¤¿²á¹ó¤ÊÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤ÄÇ´¤ê¶¯¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿1Âæ¤Ç¤¹¡£
Ä¾Àþ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ÏÌµ¹ü¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤òÅÝ¤»¤Ð¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¼ÂÍÑ¤Î¸½¾ì¤«¤éÆü¾ï»È¤¤¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë²û¤Î¿¼¤µ¤â¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤ÎRC¥«¡¼²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥ª¡¼¥é¤ä½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»þÂå¤Ø¤Î¶¿½¥¤Þ¤Ç¤â´Þ¤á¤ÆºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¡£Ã±¤Ë·Á¤ò¤Ê¤¾¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¼Ö¼ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥í¥Þ¥ó¤Þ¤Ç¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥º¥¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼ SJ10¡×¤Î¾¦ÉÊ²½¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÏÀµ¼°¤Ë¼èÆÀºÑ¤ß¡£ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥º¥¸øÇ§¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤1Âæ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¼Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿ô¡¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥×¥ì¥¹¥é¥¤¥ó¤ä¡¢°¦¤é¤·¤¤¡È¿â¤ìÌÜ¥°¥ê¥ë¡É¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥ß¥é¡¼¤ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼·Á¾õ¤Ê¤É¡¢1·¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¿10¥¹¥±¡¼¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢º£¤Ë¤âÁö¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÚ¤ä¥É¥¢¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¼Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¤ÆÄ¯¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áö¤é¤»¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÂæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¡ÊRTR¡Ë»ÅÍÍ¤Ç¤ÎÈÎÇä¡£¼ÖÂÎ¤Ï´°À®ºÑ¤ß¤Ç¡¢¥×¥í¥Ý¡Ê¥ê¥â¥³¥ó¡Ë¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¤é¤»¤¿¤ê¤È¡¢¤¹¤°¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥ª¥ê¡¼¥Ö¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤Î2¥¿¥¤¥×¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹Ìó330mm¡¢Á´ÉýÌó145mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹205mm¡¢¥¿¥¤¥ä·ÂÌó72mm¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï370¥µ¥¤¥º¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï7.4V 600mAh»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Á÷¿®µ¡ÍÑ¤ÎÃ±»°ÅÅÃÓ2ËÜ¤ÏÊÌÇä¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥á¥¿¥ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡×¡Ê2Ëü2000±ß¡Ë¤ä¡¢¥«¥é¡¼°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö2Âæ¥»¥Ã¥È¡×¡Ê2Ëü9700±ß¡Ë¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤È¡¢¼Â¼Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤Îµ¡Ç½Èþ¤òÈ÷¤¨¤¿¡È¥¸¥à¥Ë¡¼55¡É¤ò¼ê¸µ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë°ìÂæ¤Ï¡¢Ä¯¤á¤Æ¤è¤·¡¢Áö¤é¤»¤Æ¤è¤·¡£Âç¿Í¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ëRC¥«¡¼¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
