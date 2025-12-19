MOMI&TOY’Sで味わう白玉クレープ♡和素材たっぷり期間限定登場

和スイーツ好きの心をくすぐる、季節限定のご褒美クレープがMOMI&TOY’Sから登場します。もっちり食感が魅力の白玉をたっぷり使用し、みたらしや黒蜜きな粉など、ほっとする和の味わいをクレープで楽しめる贅沢なラインナップ。寒い季節にうれしい甘さと食感のハーモニーが、いつものカフェタイムをちょっと特別にしてくれます。今だけの味わいをぜひチェックしてみてください♪

みたらし白玉×アイスの贅沢感

みたらし白玉とバニラアイスは680円。もちもちの白玉に、甘じょっぱいみたらしソースをたっぷり絡め、ひんやりとしたバニラアイスを添えた和風クレープです。

白玉のやさしい食感とコクのあるソースが絶妙に重なり、最後の一口まで飽きずに楽しめる仕上がり。デザート感覚で満足感もしっかり味わえます。※画像はイメージです

黒蜜きな粉で味わう和の王道

もっちり白玉と黒蜜きな粉は650円。香ばしいきな粉と濃厚な黒蜜ソースを合わせ、白玉のもちもち感を存分に引き立てた和の贅沢クレープです。トッピングにもきな粉をたっぷり使用し、まるできな粉もちのような味わいに。お好みで黒蜜ソースをかけて、甘さを調整できるのも魅力です。※画像はイメージです

期間限定で楽しむ白玉クレープ

今回の白玉クレープ2種は、2025年12月26日(金)～2026年1月19日(月)までの期間限定販売。MOMI&TOY’S(一部店舗を除く)で楽しめます。※店舗により販売期間が異なります。

和素材のやさしい甘さと、クレープならではの食べやすさを同時に味わえる今だけの一品。自分へのご褒美にも、甘いものが好きな友人とのお出かけにもぴったりな季節限定スイーツです♡