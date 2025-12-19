12月17日、NHKは定例会見で、大みそかに放送する『第76回NHK紅白歌合戦』に出場する韓国の4人組ガールズグループ「aespa（エスパ）」ついて、出演に変更がないことを明かした。ただ、SNSをざわつかせた “騒動” を受けて、NHKの対応に疑問を持たれているようだ。

aespaは2020年、現実と仮想世界をテーマにしたコンセプトでデビュー。以降、楽曲が世界各国で高い人気を誇り、晴れて紅白初出場が決まった。しかし、出場が決まって以降、不穏な疑惑が取りざたされている。

「中国人メンバーのニンニンさんが、2022年5月、ファンクラブ向けアプリに『かわいいライト買ったよ』と、卓上ランプの写真を投稿したところ、そのランプが原子爆弾によって生じる “きのこ雲” のような形をしていたため、一部で物議を醸しました。

aespaの紅白出場が決まったことで、この騒動がSNSで再燃し、グループの紅白出場停止を求めるネット上の署名が14万筆に迫るなど、異常な事態となったのです。

ただ、17日の定例会見で、山中啓雄メディア総局長は、aespaの所属事務所と連絡を取り、『原爆を揶揄する意図はなかったと確認している』と説明しました」（スポーツ紙記者）

19日には、aespaが紅白で歌唱する楽曲も発表された。4人のパフォーマンスを期待するファンも少なくないが、Xでは

《ようわからん理由で星野源は曲変えられたのに、なんでaespaとかいう謎のグループはそのまま紅白出られんの？》

《去年の星野源との対応の差よ》

《去年の星野源の扱いと整合性が取れてないと思うんだけど》

など、NHKの対応に違和感を抱く声があがっている。2024年に紅白に出場した星野源の楽曲をめぐる騒動との “対応の差” に疑問を持たれたようだ。

「当初、星野さんは2013年にリリースした楽曲『地獄でなぜ悪い』を披露する予定でしたが、2022年に性加害疑惑を取りざたされた映画監督・園子温氏の同名映画の主題歌だったため、SNSで批判が殺到。こうした反応を受けて、『ばらばら』に変更になりました。

星野さん自身に問題があったわけではなく、いわば巻き添えを受けたような形になります。ただ、星野さんは、公式サイトで紅白制作チームと協議したうえでの結論だったと明かしています。

今回、aespaサイドから原爆を揶揄する意図はなかったという説明があって出場変更しない判断になったようですが、NHKが反対意見を無視して、出演を決めたような印象を受ける人もいたのかもしれません」（同）

本誌「SmartFLASH」は、11月にaespaの所属事務所の日本法人である「SM ENTERTAINMENT JAPAN」に、“きのこ雲ランプ” 投稿の意図を尋ねたが、回答は得られなかった。騒動後の事務所の対応も、波紋を呼ぶことになった。

「NHKと事務所の間では、ニンニンさんが投稿した卓上ランプの件に関して、やりとりがあったようです。ただ、事務所はこの件について公には説明しておらず、“沈黙” が続いていました。

2025年は戦後80年ということもあり、広島県出身の有吉弘行さんと綾瀬はるかさんが司会を務め、注目を集めていました。戦後の節目の年に、原爆を想起させる投稿で物議を醸したアーティストが、なんの説明もないまま出場することにモヤモヤする人もいるのかもしれません」（同）

大みそか、aespaはどんなパフォーマンスを見せるのか。