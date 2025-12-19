¡ÚB1Âè15Àá ¸«¤É¤³¤í¡ÛIG¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÎÌ¾¸Å²°¥Àー¥Óー¡Ä·²ÇÏvs¹Åç¤Ê¤ÉÃíÌÜ¥«ー¥ÉÌÜÇò²¡¤·
º£Ç¯´°À®¤·¤¿Ì¾¸Å²°D¤Î¡È¿·¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¡ÉIG¥¢¥êー¥Ê¡Ú(C)B.LEAGUE¡Û
¡¡12·î19Æü¤«¤é21Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°Àï¤ÎÂè15Àá¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£º£Àá¤ÎÃíÌÜ¤ÏÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥ºvs¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¡£IG¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌ¾¸Å²°¥Àー¥Óー¤À¡£
¡¡FEÌ¾¸Å²°¤È¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè6Àá¤Î¿åÍË¥²ー¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï76-84¤ÇÀ©¤·¤¿¡£º£Àá¤â¼«Ëý¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤ÆÏ¢¾¡¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤«¡£Á°²óÂÐÀï¤Ç¤ÏÊÝ²¬Î¶ÅÍ¡¢¿ùËÜÅ·¾º¡¢¥¸¥ã¥â¥ë¥³¡¦¥Ô¥±¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë³ÎÎ¨¤è¤¯3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤è¤ê´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤¿¼éÈ÷¤¬É¬¿Ü¡£ËÉÙ¤ÊÀïÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¶¯¤¤°µ¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¤¤¡£
¡¡FEÌ¾¸Å²°¤Ï¡¢»ÊÎáÅã¤ÎÊÂÎ¤À®¤¬Á°Àá¤Î2»î¹ç¤Ç¹ç·×17¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£º£Àá¤âÁÏÂ¤À¤¢¤Õ¤ì¤ë¥²ー¥à¥á¥¤¥¯¤ÇÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¤òËÝÏ®¤·¤¿¤¤¡£¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿ÜÆ£¥¿¥¤¥ì¥ëÂó¤Î¹ë²÷¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤âÉÔ²Ä·ç¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ø¥ó¥êー¤òÉõ¤¸¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆ¯¤¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥×¥ìー¤ÇÀéÍÕJ¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ëÅÄÂå¡Ú(C)B.LEAGUE¡Û
¡¡Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡£¤·¤«¤·¡¢2°Ì¤Î¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤È¤Ï¾¡Î¨¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤µ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£º£Àá¤Ï¥Ûー¥à¤ÇÀ¾ÃÏ¶è12°Ì¤ÎµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Á°Àá¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÏ¢¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¿ô¤Ç²¼²ó¤Ã¤¿¡£º£Àá¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¿Ø¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁè¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï¹â¤µ¤Î¤¢¤ëÅÏî´ÍºÂÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÄÂåÄ¾´õ¤¬µåºÝ¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡¼¢²ì¥À¥¤¥Ï¥Ä¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤È±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ï¤È¤â¤Ë9¾¡14ÇÔ¡£»î¹ç²ñ¾ì¤ÏÎ¾¼Ô¤¬¡ÖÆüËÜÀ¸Ì¿ B2 PLAYOFFS FINALS 2023-24¡×¤òÀï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎB1½éÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç2¾¡¤·¤¿±ÛÃ«¤Ë·³ÇÛ¡£¥Ûー¥à¤ÇÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¼¢²ì¤Ï¡¢½Ð¾ìÄä»ßÌÀ¤±¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥ªー¥¬¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£5Ï¢ÇÔ¤«¤éÈ´¤±¤À¤¹¤Ë¤Ï¥Áー¥à¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÌîËÜÂçÃÒ¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¼éÈ÷¤ò´Ó¤¤¿¤¤¡£
ÃæÂ¼¤ÈÃ«¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ÅÁãÀï¡Ú(C)B.LEAGUE¡Û
¡¡¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥ÊÂÀÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥ºvs¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤Ë¤è¤ë´é¹ç¤ï¤»¤âÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡£·²ÇÏ¤Ë¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥ß¥ê¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Î¤Û¤«¡¢¡È¸µ¹Åç¡É¤ÎÁª¼ê¤âÂ¿¿ôºßÀÒ¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¹Åç¤«¤éÃæÂ¼Âó¿Í¡¢¥±¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÎ¾Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£Æ±¤¸¤¯º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Ã«¸ýÂçÃÒ¤â¤«¤Ä¤Æ¹Åç¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿1¿Í¡£¸ÅÁãÁê¼ê¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
Ê¸¡á¾®¾Â¹îÇ¯
¹½À®¡á¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô
¡¡B1¥êー¥°Âè15Àá¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃ£À®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸Ä¿ÍµÏ¿¤ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£½µËö¤Ï°ÂÆ£¼þ¿Í¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë¤¬»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëB1ÄÌ»»900²ó3PÀ®¸ù¤Ë¥êー¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²áµî48¿Í¤¬Ã£À®¤·¤Æ¤¤¿300¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤â¼ÍÄø·÷Æâ¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£AÅìµþ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥·¥¿ー¤âÄÌ»»14¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë500»î¹ç½Ð¾ìÃ£À®¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¤Î2Ï¢Àï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£B1Âè15Àá»î¹çÆüÄø
¡¦Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹ vs Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¡÷ÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë16»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä vs µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¡Ê¡÷LaLa arena TOKYO-BAY¡Ë
GAME1¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹ vs ±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¡Ê¡÷¼¢²ì¥À¥¤¥Ï¥Ä¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ vs ÀçÂæ89ERS¡Ê¡÷¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¡Ë
GAME1¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º vs ²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¡Ê¡÷SAGA¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä vs ½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¡Ê¡÷ÆüÎ©»ÔÃÓ¤ÎÀî¤µ¤¯¤é¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º vs ¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¡Ê¡÷¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥ÊÂÀÅÄ¡Ë
GAME1¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ vs ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷ÀéÍÕ¥Ýー¥È¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ vs ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¡Ê¡÷TOYOTA ARENA TOKYO¡Ë
GAME1¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º vs Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¡Ê¡÷¹õÉô»ÔÁí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿ー¡Ë
GAME1¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ vs ¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡Ê¡÷Ë¶¶»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
GAME1¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º vs ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¡Ê¡÷IG¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥« vs ¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡Ê¡÷¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë16»þ05Ê¬～¡¡GAME2¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë17»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é