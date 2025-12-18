年賀状出す人4割下回る パイロット調査 平均は33枚 最多は60代男性で150枚
パイロットコーポレーションは18日、年賀状に関する調査結果を発表した。「出す」人は4割を下回り、平均は「33枚」となった。
パイロットは毎年調査を実施しており、今年が46回目となる。11月7日から約3週間にわたり調査を実施。企業・団体等に勤務する20〜60代396人から回答を得た。
年賀状を「出す」と回答した人は前年比5.6ポイント減の36.4%となり、4割を割り込んだ。出さない理由は「LINE等メッセージアプリで代用」が最も多かった。
年賀状を出す枚数は平均「33枚」で減少傾向となった。翌年以降の年賀状を辞退する旨を伝え、年賀状を出すことをやめる「年賀状じまい」など年賀状を取り巻く環境は変化している。今回の調査での年賀状を出す予定枚数の最多は60代男性の「150枚」だった。
新年のあいさつでもらってうれしい方法に関する質問には「LINE等メッセージアプリ」（78.6％）がトップ、次いで「年賀状」（60.6%）となった。年賀状は「必要」と答えた人は半数を割り込んだ一方、年賀状を出すことをやめる「年賀状じまい」は7割以上が「実施せず」と回答した。
「年賀状じまい」を検討している人、すでに実施している人に、その理由を尋ねると、年賀状の習慣が不要と考えている人と同じように、「準備する手間が負担」（60.7%）、「SNS等の挨拶で代用」（57.1%）が上位に入った。
