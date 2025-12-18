ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が2025年12月18日、自身がスーツを着ているモデルショットをXで公開した。これは、堀江氏のスーツ姿に対する感想を一言つぶやいた投稿に反応したものだ。堀江氏のモデル写真に対し、さまざまな反響が寄せられている。

「カッコいい！」「スーツ似合ってる」

堀江氏が反応したのは、一般ユーザーによる17日のX投稿だ。この投稿では、カジュアルな服装で登場することが多い堀江氏がスーツを着ていたことに驚きを示していた投稿を引用リポストし、「ほぼ石破」という一言をつぶやいていた。

堀江氏は18日、この投稿を引用リポスト。「ほれ。」とコメントし、自身のスーツ姿のモデルショットを1枚披露した。黒を基調としたスーツ姿の堀江氏が遠くを見据えている写真だ。

このモデルショットは、スーツに見える作業着「WWS」というボーダレスウェアブランドのモデルとして、堀江氏が起用され、23年12月に公開されたものだ。

堀江氏が投稿した写真に対し、SNS上では、「カッコいい！」「スーツ似合ってる」「おしゃれ」「何が『ほれ。』なのかw」「なんのほれ？笑」「これはカッコいいね」「ホリエモンのこういうところ本当に大好き」などさまざまな声が寄せられている。