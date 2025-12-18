今季セパ合わせて3割打者は3人で、3割を打つのが難しくなっている。3選手とも日本人で、助っ人外国人は今季3割打者はいなかった。一昔前は打線の軸になることの多かった外国人打者だが、2020年以降30本塁打を放った助っ人は今季32本塁打を放った日本ハム・レイエスのみと外国人野手冬の時代に突入している。一方で、3割を打っている外国人野手はいたのかーー。今回は各球団最後の外国人野手“3割打者”を見ていきたい。

セ・リーグは2020年代に24年に当時DeNAのオースティンが.316をマークし首位打者に輝けば、ヤクルト・サンタナが同年打率.315。ただ、20年代で3割を記録した外国人がいた球団はDeNAとヤクルトの2球団のみ。

2010年代に中日、巨人、阪神が3割を打った外国人野手を輩出したが、パ・リーグでは2010年代後半でも3割を打った外国人野手を輩出した球団はなく、最も早くて14年のソフトバンク。次いで13年のオリックス。いずれも李大浩が打った記録だった。

なお、最も12球団で外国人選手の3割打者から遠ざかっているのは、日本ハムの04年となっている。

【各球団最後の外国人野手3割打者】

▼ 阪神

.338 マートン（2014年）

▼ DeNA

.316 オースティン（2024年）

▼ 巨人

.315 マギー（2017年）

▼ 中日

.319 ビシエド（2019年）

▼ 広島

.306 アレックス（2008年）

▼ ヤクルト

.315 サンタナ（2024年）

▼ ソフトバンク

.300 李大浩（2014年）

▼ 日本ハム

.305 セギノール（2004年）

▼ オリックス

.303 李大浩（2013年）

▼ 楽天

.332 リック（2008年）

.301 フェルナンデス（2008年）

▼ 西武

.319 ヘルマン（2013年）

▼ ロッテ

.300 フランコ（2005年）