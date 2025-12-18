今季はゼロ…各球団最後の助っ人外国人の3割打者は誰？
今季セパ合わせて3割打者は3人で、3割を打つのが難しくなっている。3選手とも日本人で、助っ人外国人は今季3割打者はいなかった。一昔前は打線の軸になることの多かった外国人打者だが、2020年以降30本塁打を放った助っ人は今季32本塁打を放った日本ハム・レイエスのみと外国人野手冬の時代に突入している。一方で、3割を打っている外国人野手はいたのかーー。今回は各球団最後の外国人野手“3割打者”を見ていきたい。
セ・リーグは2020年代に24年に当時DeNAのオースティンが.316をマークし首位打者に輝けば、ヤクルト・サンタナが同年打率.315。ただ、20年代で3割を記録した外国人がいた球団はDeNAとヤクルトの2球団のみ。
2010年代に中日、巨人、阪神が3割を打った外国人野手を輩出したが、パ・リーグでは2010年代後半でも3割を打った外国人野手を輩出した球団はなく、最も早くて14年のソフトバンク。次いで13年のオリックス。いずれも李大浩が打った記録だった。
なお、最も12球団で外国人選手の3割打者から遠ざかっているのは、日本ハムの04年となっている。
【各球団最後の外国人野手3割打者】
▼ 阪神
.338 マートン（2014年）
▼ DeNA
.316 オースティン（2024年）
▼ 巨人
.315 マギー（2017年）
▼ 中日
.319 ビシエド（2019年）
▼ 広島
.306 アレックス（2008年）
▼ ヤクルト
.315 サンタナ（2024年）
▼ ソフトバンク
.300 李大浩（2014年）
▼ 日本ハム
.305 セギノール（2004年）
▼ オリックス
.303 李大浩（2013年）
▼ 楽天
.332 リック（2008年）
.301 フェルナンデス（2008年）
▼ 西武
.319 ヘルマン（2013年）
▼ ロッテ
.300 フランコ（2005年）