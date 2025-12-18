ESPNのファンタジー・ベースボール・ランキングでも1位

米野球老舗メディア「ベースボール・アメリカ」は15日（日本時間16日）、ファンタジー・ベースボールの2026年ポジション別ランキング、外野＆ユーティリティ部門を発表。ドジャース・大谷翔平投手が堂々の1位に選ばれた。

ファンタジー・ベースボールとは、実在する選手を各チームのオーナー（プレーヤー）がドラフトし、打率や防御率などのポイントを各週で競い合うゲーム。自身が獲得した選手が、実際の試合で残した結果が反映される。米国では文化として浸透しており、高い人気を誇っている。今回対象となったのは、長期保有できるダイナスティ・リーグだ。

同メディアは「4度のMVPに輝き、野球史上最も才能ある選手の一人であるショウヘイ・オオタニが、来シーズンに向けて獲得可能な外野手およびユーティリティ選手のトップ130ランキングの首位を飾ります」と紹介した。ランキングの選定においては、現在の価値や来季の予測成績だけでなく、3年スパンにわたる多用な項目があるという。

大谷に次ぐ2位には、昨オフにスポーツ史上最高額の15年7億6500万ドル（約1189億円）契約を結んだフアン・ソト外野手（メッツ）がランクイン。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は5位、2023年MVPのロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）は8位、今オフのFA市場で最注目選手のカイル・タッカー外野手は9位に入った。

寸評では、大谷の“特異性”を絶賛。「彼について言うべきことは何もない。彼のプレーに弱点など見当たらないからだ。強いて言えば、（野手としては）UT枠（DH枠）であることくらいか」とした。UT枠の選手はDHでしかスタメン起用することができない為、汎用性に欠けることから評価が落ちる傾向にある。しかし、走攻において高い能力を誇る大谷はその“弱点”を十二分にカバーできると評価された。

そして「おっと待った、彼は投手でもあった。『Stuff+（球質指標）』で119を叩き出し、通算の奪三振割合31％を誇る、あのポジションのことだ。もしあなたのダイナスティ・チームにオオタニがいるなら、ただただ運命に感謝して、彼との最高の旅路を楽しむだけでいい」と綴っている。

ちなみに、米放送局「ESPN」のファンタジー・ベースボール・ランキングでも、大谷が1位に君臨。2位ジャッジ、3位ソトと続いている。（Full-Count編集部）