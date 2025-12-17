北海道日本ハムファイターズの今川優馬（28）が12月14日、Instagramを更新。同僚の清宮幸太郎（26）と結婚式場を訪れた際の写真を公開し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

【関連】中堅選手退団の”穴”をどう埋める？ 日本ハムの2026年戦力分析：ドラフト戦略と退団選手から見えた「緊急補強ポイント」【北海道日本ハムファイターズ編】

「ご報告」と題され、投稿された写真は、ラグジュアリーな空間に並んで座る今川と清宮の2ショットだ。二人は、左手の薬指を見せるようなポーズで白い歯を見せつつ、幸せいっぱいの笑顔を浮かべている。

この日開催されていたトークショーの合間に撮影されたものと見られ、今川は、「寒いなかお越しくださったファンの皆様ありがとうございました」と感謝を述べつつ、最後にはハッシュタグを添え「入籍報告」「ではありません」とユニークに締めくくった。

【画像】今川優馬と清宮幸太郎の2ショット（画像は今川優馬のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「幸太郎くんが電撃入籍でも発表したのかと思ってドキドキしました！」「おめでたい発表かとびっくりしました」「おめでとう お幸せに 笑」「キヨミンも何時かは…」「来シーズンは、お二人で本塁打王争いをしてください」といったコメントが寄せられている。