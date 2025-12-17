第4Qに逆転したニックスがスパーズとの激闘を制す…NBAカップ3代目王者に輝く

12月17日（現地時間16日）にTモバイル・アリーナで「エミレーツNBAカップ2025」決勝が行われ、ニューヨーク・ニックスとサンアントニオ・スパーズが対戦した。

ニックスはジェイレン・ブランソン、ミケル・ブリッジズ、ジョシュ・ハート、OG・アヌノビー、カール・アンソニー・タウンズが先発に名を連ねた。

一方のスパーズは準決勝のオクラホマシティ・サンダー戦に続き、負傷明けのビクター・ウェンバンヤマをベンチから起用。ディアロン・フォックス、ステフォン・キャッスル、デビン・バッセル、ハリソン・バーンズ、ルーク・コーネットがスターティングファイブを務めた。

タウンズの3ポイントシュートで幕が開けた試合は、第1クォーター開始2分23秒からフォックス、コーネット、バッセル、バーンズの連続得点でスパーズが逆転。リードを許す時間帯もあったが、ワンポゼッション差で進めると、残り53秒にケルドン・ジョンソンが同点の3ポイントを沈め、フォックスのフリースロー2本で勝ち越した。

第2クォーターはリードを保つスパーズに対し、ニックスが食らいつく展開。4点ビハインドで迎えた残り42秒からアヌノビーの2連続得点で追いついたものの、フォックスがシュートを決め返し、59－61とスパーズの2点リードで試合を折り返した。

前半を終えて、ニックスはアヌノビーが20得点、ブランソンが15得点、タウンズが9得点7リバウンドを記録。スパーズはバッセルが12得点、コーネットが10得点、フォックスが9得点8アシスト、キャッスルが6得点7アシストを挙げ、8得点のディラン・ハーパーを含めベンチメンバーが18得点を稼いだ。

スパーズは第3クォーター開始からフォックスの2連続3ポイントが飛び出すと、残り5分50秒からハーパーの長距離砲、キャッスルのフリースローでリードを11点に拡大。点差を詰め寄られた場面では、ウェンバンヤマの連続得点で再び突き放した。追いかけるニックスは同1分50秒からジョーダン・クラークソン、タイラー・コーレックが連続で3ポイントを成功。89－94で第3クォーターを終えた。

勢いままにニックスが第4クォーター開始からミッチェル・ロビンソン、クラークソンの連続得点で8－0のラン。アヌノビーの長距離砲などもあり、開始3分59秒にリードを7点へ広げた。

試合終了残り1分56秒にコーレックのアシストからアヌノビーが3ポイントを沈め、ニックスが8点をリード。そのまま逃げきり、ロサンゼルス・レイカーズ、ミルウォーキー・バックスに続き、NBAカップの頂点に立った。

■試合結果



ニューヨーク・ニックス 124－113 サンアントニオ・スパーズ



NYK｜28｜31｜30｜35｜＝124



SAS｜30｜31｜33｜19｜＝113