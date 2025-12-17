『SANDA』第12話（最終話） 「ペールブルーの帳」あらすじ＆場面カット公開
2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中の異色のサンタクロース・ヒーローアクション『SANDA』。第12話（最終話）のあらすじと先行カットが公開された。
『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクション。
第12話（最終話）のあらすじはこちら。
＜第12話（最終話）「ペールブルーの帳」＞
大勢の生徒の前で、大渋と戦うことになってしまったサンタ。
生徒の声援を受け生き生きとする大渋に対し、サンタは苦戦を強いられる。
しかし、サンタが自分の正体を生徒たちに打ち明けると状況は一変。
迷いを捨てたサンタは力を取り戻す。
そんな二人の対決は体育館の屋上に舞台を移し、ついに対決に決着が！？
＞＞＞第12話先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会
