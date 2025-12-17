2021年6月30日をもってVTuberグループ「にじさんじ」を卒業し、配信活動からの引退を発表していた「鈴原るる」さんが25年12月16日、活動再開を示唆する投稿を行いファンの間で期待感が高まっている。

「果たし状なるものを頂きまして、魔界警察にお頼みしまして......」

にじさんじが公開している公式プロフィールによると、鈴原さんは「女子大に通う大学2年生」で、「由緒正しい家系の出身で、いわゆる『箱入り娘』」。配信活動を開始した理由については、「世間知らずなところを直そうと、配信を始めた」としている。

「歌ってみた」動画やゲーム配信などで人気を集めていたが、21年3月頃から一時的に活動を休止し、6月に卒業。最後の配信では、「果たし状なるものを頂きまして、魔界警察にお頼みしまして、対処いたしました」と明かし、トラブルのたびにファンを待たせるのは本意ではないとして、引退を決めたと説明した。ファンからは、こうした発言から「ストーカー被害などを受けているのではないか」と心配する声が上がっていた。

ライブ配信のURL添えて「あと7日...」

動画は卒業をもって非公開となったほか、21年7月1日の投稿を最後にSNSでの発信も途絶えていた。しかし、約4年半後となる25年12月16日、突如頬を染めた顔文字を投稿。続く投稿では、ライブ配信のURLを添え、「あと7日...」とつづった。

にじさんじ公式Xアカウントでは、鈴原さんの配信をまとめた動画を添え「このパレットに もっともっと、思い出を重ねよう。12/23(火)22:00 Coming Soon...」とアナウンスしており、鈴原さんはこの投稿も引用拡散している。

投稿を見たファンからは、「るるちゃんおかえり！！！！ こんな夢見たいな事あるんじゃな 嬉しい...！！！」「こんるる〜！！！ 4年ぶりのこの顔文字に泣いてる...おかえりなさい！！ 23日の配信、絶対リアタイで待ってるね」など、盛り上がる声が上がった。

活動再開に際し、「鈴原るるが卒業した理由もストーカー被害的なという本人も不本意な理由だったし、そしてあの時はライバーを守るシステムも今ほど無かったし。次はしっかり守ってあげてほしい」「鈴原るるの卒業理由が誹謗中傷とストーカーだったからな。こうやって戻ってこれて本当に良かった。逆を言えばえにから法務部が強くなったと内外にアピール出来る案件でもある」など、安全対策を求める声もある。