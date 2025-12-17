りんかプロデュースのカラコン「Linkiss」誕生♡きゅんと甘い瞳に

トレンド感度の高い女性たちから支持を集めるインフルエンサー・モデルのりんかさんがプロデュースするカラコンブランド「Linkiss(リンキス)」が、ついにデビュー。夢のように甘く、きゅんとときめく瞳を叶える世界観は、毎日のメイクにさりげない魔法をかけてくれます。使いやすさと可愛さを両立したデザインで、日常から特別な日まで幅広く活躍する新ブランドに注目です♡

ときめきを選べる2デザイン

価格：1箱(10枚入り)1,650円(税込)

Linkissは“夢のように甘く、きゅんとときめく瞳”をコンセプトに、異なる2つのデザインを採用。

「Candy Veil(キャンディベール)」「Chuchu Cherry(チュチュチェリー)」は回らない水光カラコン仕様で、ハイライトが最も可愛く見える位置をキープします。自然なのに印象的な瞳を演出できるのが魅力です。

※「Candy Veil」と「Chuchu Cherry」のみ回らない水光カラコンです

全4色の甘めカラーバリエ

・Candy Veil(キャンディベール)：ツヤと透明感をまとった回らない水光ブラウン♡

・Chuchu Cherry(チュチュチェリー)：ときめきがはじける回らない水光ピンク♡

・Bitter Whip(ビターホイップ)：ほろ苦さが広がる大人ガーリーブラウン♡

・Latte Mist(ラテミスト)：ふわっとやさしくとろける甘めラテベージュ♡

レンズスペックは1DAY/DIA14.5mm/着色直径14.0mm/BC8.6・BC8.7で、シーンに合わせて使い分けしやすい設計です。

限定BOXとお得な購入特典

ブランドデビューを記念し、数量限定のスペシャルBOXが登場。りんかさん手書きメッセージ入りBOXに【4カットフォト2種】【Linkiss4箱】をセット。未公開オフショットを含む特別仕様です♪

さらに、2箱購入で2箱目が半額になるまとめ買い割引も用意され、毎日使いたい方にも嬉しい内容となっています。

※偶数箱数ご購入いただくと、2箱目ごとに半額になります。

（例：3箱目税込1,650円／4箱目税込825円）

毎日がきゅんと輝く瞳に

Linkissは、甘さだけでなく使いやすさにもこだわった、今の気分にぴったりなカラコンブランド。回らない水光デザインや豊富な度数展開で、誰でも理想の瞳に近づけます。

気分やシーンに合わせて選べる4色は、メイクの幅もぐっと広がるはず。自分らしいときめきを大切にしたい日に、Linkissで新しい一歩を踏み出してみてください♡