１６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５５．２７ドル（－１．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３３２．３ドル（－２．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６２７０．０セント（－２４．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０９．５０セント（－１１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３６．５０セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６２．７５セント（－９．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．６９（－３．８１）
出所：MINKABU PRESS
