１７日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・機械受注

０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１６：００ 英・消費者物価指数

１６：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・小売売上高

※日・臨時国会会期末

※米・２０年債入札



○決算発表・新規上場など



※東証プライム上場：ＳＢＩ新生銀行<8303>



