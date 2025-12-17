１７日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・機械受注
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１６：００ 英・消費者物価指数
１６：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
※米・小売売上高
※日・臨時国会会期末
※米・２０年債入札
○決算発表・新規上場など
※東証プライム上場：ＳＢＩ新生銀行<8303>
出所：MINKABU PRESS
