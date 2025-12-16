スズキ「ワゴンR」が安全性能大幅強化！最新の“デュアルセンサーブレーキサポートII”など採用
スズキ株式会社は、軽乗用車「ワゴンR」および福祉車両「ワゴンR 昇降シート車」の一部仕様を変更し、2025年12月15日より発売した。
今回の改良では、最新の衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」や車線逸脱抑制機能を採用し、安全性能を大幅に強化。また、ステアリングヒーターやカラー液晶ディスプレイの搭載により快適性も向上した。外観も刷新され、新色を含む上質なデザインに仕上がっている。
スズキ、軽乗用車「ワゴンR」を一部仕様変更して発売
スズキ株式会社は、軽乗用車「ワゴンR」、福祉車両ウィズシリーズ「ワゴンR 昇降シート車」を一部仕様変更して、12月15日より発売します。
今回の一部仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、安全機能を刷新しました。また、4.2インチのマルチインフォメーションディスプレイ［カラー］や車線逸脱抑制機能を標準装備するなど、運転支援機能を充実させたほか、ステアリングヒーター※1を採用するなど快適装備も充実させました。さらに、減衰接着剤の塗布などにより、快適な乗り心地と、高い操縦安定性・静粛性を実現しました。
デザインについては、外観デザインを1つに集約し、カスタムZのデザインをベースに、立体感を強調するグリル造形と表情豊かな3Dテクスチャーを用い、フロントデザインを一新するとともに、車体色には新たに「ベルベットダークレッドパール」、「ルーセントベージュパールメタリック」の2色を設定することで、上質感を表現しました。
今回の一部仕様変更に伴い、福祉車両ウィズシリーズ「ワゴンR 昇降シート車」についても同様の変更を実施し、同日発売します。
「ワゴンR」は、経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」※2、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」※3に該当します。
※1 HYBRID ZXに採用。
※2 衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術をはじめとする一定の運転支援機能を備えた車（安全運転サポート車。略称・サポカー）のうち、ペダル踏み間違い時加速抑制装置などを搭載することで特に高齢運転者に推奨される「サポカーS」の区分のひとつです。「サポカーS ワイド」は、衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報、先進ライトを搭載する車です。
※3 事故防止対策の一環として、ペダル踏み間違い急発進抑制装置が一定の性能を有していることを国土交通省に認定された車です。
目標販売台数（月間） 「ワゴンR」
3,000台
メーカー希望小売価格ワゴンR（消費税10％込み） 福祉車両ウィズシリーズ（消費税非課税）
＊ 価格には、リサイクル料金、保険料、税金(除く消費税)、届出等に伴う費用は含まれません。
＊ WLTC=Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
メーカーオプション
（消費税10％込み。ワゴンR 昇降シート車のメーカーオプションは消費税非課税）
※4 サービスのご利用にあたっては、スズキコネクトにご加入いただく必要があります。詳しくはWEBサイト、または販売会社にお問い合わせください。
