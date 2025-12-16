スズキ株式会社は、軽乗用車「ワゴンR」および福祉車両「ワゴンR 昇降シート車」の一部仕様を変更し、2025年12月15日より発売した。

今回の改良では、最新の衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」や車線逸脱抑制機能を採用し、安全性能を大幅に強化。また、ステアリングヒーターやカラー液晶ディスプレイの搭載により快適性も向上した。外観も刷新され、新色を含む上質なデザインに仕上がっている。

ワゴンR HYBRID ZX

スズキ株式会社は、軽乗用車「ワゴンR」、福祉車両ウィズシリーズ「ワゴンR 昇降シート車」を一部仕様変更して、12月15日より発売します。

今回の一部仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、安全機能を刷新しました。また、4.2インチのマルチインフォメーションディスプレイ［カラー］や車線逸脱抑制機能を標準装備するなど、運転支援機能を充実させたほか、ステアリングヒーター※1を採用するなど快適装備も充実させました。さらに、減衰接着剤の塗布などにより、快適な乗り心地と、高い操縦安定性・静粛性を実現しました。

デザインについては、外観デザインを1つに集約し、カスタムZのデザインをベースに、立体感を強調するグリル造形と表情豊かな3Dテクスチャーを用い、フロントデザインを一新するとともに、車体色には新たに「ベルベットダークレッドパール」、「ルーセントベージュパールメタリック」の2色を設定することで、上質感を表現しました。

今回の一部仕様変更に伴い、福祉車両ウィズシリーズ「ワゴンR 昇降シート車」についても同様の変更を実施し、同日発売します。

「ワゴンR」は、経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」※2、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」※3に該当します。

※1 HYBRID ZXに採用。

※2 衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術をはじめとする一定の運転支援機能を備えた車（安全運転サポート車。略称・サポカー）のうち、ペダル踏み間違い時加速抑制装置などを搭載することで特に高齢運転者に推奨される「サポカーS」の区分のひとつです。「サポカーS ワイド」は、衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報、先進ライトを搭載する車です。

※3 事故防止対策の一環として、ペダル踏み間違い急発進抑制装置が一定の性能を有していることを国土交通省に認定された車です。

目標販売台数（月間） 「ワゴンR」

3,000台

メーカー希望小売価格

ワゴンR（消費税10％込み）

機種名 エンジン 駆動 変速機 燃料消費率

WLTCモード走行

（km/L） 燃料消費率

JC08モード走行

（km/L） エコカー減税

（重量税） 価格（円） ZL 0.66L

DOHC

吸排気VVT 2WD 5MT 25.1 ― 25% 1,430,000 CVT 24.2 26.4 4WD 5MT 22.8 ― ― 1,553,200 CVT 22.6 25.3 本則税率 HYBRID ZX 0.66L

DOHC

吸排気VVT

（マイルドハイブリッド） 2WD CVT 25.1 30.9 25% 1,709,400 4WD 23.5 28.0 1,829,300

福祉車両ウィズシリーズ（消費税非課税）

機種名 エンジン 駆動 変速機 燃料消費率

WLTCモード走行

（km/L） 燃料消費率

JC08モード走行

（km/L） エコカー減税

（重量税） 価格（円） ワゴンR

昇降シート車 0.66L

DOHC

吸排気VVT 2WD CVT ― ― 25% 1,742,000 4WD ― ― 本則税率 1,851,000

＊ 価格には、リサイクル料金、保険料、税金(除く消費税)、届出等に伴う費用は含まれません。

＊ WLTC=Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

メーカーオプション

（消費税10％込み。ワゴンR 昇降シート車のメーカーオプションは消費税非課税）

メーカーオプション名 設定機種 価格（円） バックアイカメラ・スズキコネクト対応通信機※4

バックアイカメラ、スズキコネクト対応通信機、SOSボタン ZL（5MT車） 44,000 バックアイカメラ・スズキコネクト対応通信機※4

バックアイカメラ、スズキコネクト対応通信機、SOSボタン、USB電源ソケット［Type-A/ Type-C］ ZL（CVT車） 46,200 全方位モニター用カメラパッケージ・スズキコネクト対応通信機※4

全方位モニター用カメラ［フロント/サイド（左右）/バックカメラ］、TV用ガラスアンテナ、GPSアンテナ、USBソケット（対応ナビゲーション接続用）、スズキコネクト対応通信機、SOSボタン HYBRID ZX 85,800 ベルベットダークグレーパール塗装車

ルーセントベージュパールメタリック塗装車

ピュアホワイトパール塗装車 ZL

HYBRID ZX 27,500 昇降シート車 25,000 スチールシルバーメタリック塗装車 HYBRID ZX 27,500

※4 サービスのご利用にあたっては、スズキコネクトにご加入いただく必要があります。詳しくはWEBサイト、または販売会社にお問い合わせください。

リリース提供元：スズキ株式会社