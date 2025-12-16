「クレイジーだ」「韓国人の歴史的な移籍は実現するのか」韓国代表の天才MFにマドリーが関心と現地報道！韓メディアも驚き「ソン・フンミンでもできなかった」
イングランドの強豪トッテナムから２部のポーツマスにレンタル中の韓国代表の天才MFヤン・ミンヒョクに、スペインの超名門レアル・マドリーが関心を持っているという。
韓国メディア『Xports News』は12月16日、「ソン・フンミンでもできなかった。ヤン・ミンヒョクはクレイジーだ！レアル・マドリーが121億ウォンで有望な韓国人選手の獲得を検討中、 韓国人の歴史的な移籍は実現するのか？」と題した記事を掲載。次のように報じた。
「世界的なビッグクラブ、レアル・マドリーが韓国サッカーの未来、ヤン・ミンヒョクに注目している」
記事によれば、スペインメディア『Fichajes』が「レアル・マドリーが、19歳の韓国人有望株を低価格で獲得する準備をしている。ヤンは、成長の可能性を秘めた若手選手への投資というクラブの方針に合致する」と、報じたという。
「レアル・マドリーの計画によると、ヤン・ミンヒョクはすぐにカスティージャ（マドリーのBチーム）に加入する。カスティージャの最大の目標はラ・リーガ２部への昇格であり、クラブ関係者は試合で真の違いを生み出せるアタッカーの確保が不可欠だと考えている」
マドリーは500万ユーロ＋オプション200万ユーロ、最大700万ユーロのオファーを検討しているという。
『Xports News』は、韓国代表のスターを引き合いに出し、こう締め括っている。
「ソン・フンミンは全盛期にトッテナムからレアル・マドリーに移籍する可能性があると報じられたが、実現には至らなかった。そして、ヤン・ミンヒョクは自身の夢を実現するチャンスを手にした。ヤン・ミンヒョクがレアル・マドリーに移籍した場合、即戦力としてではなく、将来の戦力として扱われ、成長のための時間を確保することになるだろう」
実際にマドリーが補強に動くのか。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
